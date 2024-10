Se filtran listas de los puntajes para el Balón de Oro que se entrega hoy: ¡sorpresa por el posible ganador!

Para Vinícius sería la primera vez que alcanza ese honor, mientras que Aitana Bonmatí ya fue la ganadora el año pasado y aspira por lo tanto a revalidar su corona.

'Vini', de 24 años, puede convertirse en el primer brasileño en ganar esta recompensa individual, la más prestigiosa del fútbol, desde Kaká hace 17 años.

La temporada pasada, en la que con el Real Madrid ganó la Liga española y la Liga de Campeones europea, fue uno de los protagonistas de ese doblete 'merengue'.

En Champions anotó dos goles contra el Bayern Múnich en semifinales y otro contra el Borussia Dortmund en la final, y fue elegido mejor jugador de la competición.

Con su selección el año ha sido más discreto, pues Brasil quedó eliminada en cuartos de final de la Copa América, tropiezo que no debería impedir a Vinicius hacerse con el Balón de Oro.

Sucedería en el palmarés a Lionel Messi, que logró en 2023 su octavo Balón de Oro. El histórico rival sobre el césped del astro argentino, el portugués Cristiano Ronaldo, cuenta con cinco en sus vitrinas.

Esta es la primera ocasión desde 2003 en la que ni el argentino ni el portugués aparecieron en la lista de nominados. La distinción, que premia al mejor jugador entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2024, no cuenta con ningún laureado previo en su lista de candidatos.

20241010 FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - VEN - ARG Argentina's forward Lionel Messi kicks the ball as he warms up before the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Venezuela and Argentina, at the Monumental de Matur

Lionel Messi

Foto: Juan Barreto / AFP