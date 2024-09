"Se sintió apenado, casi lloraba": el coreano Son habló sobre el comentario racista de Rodrigo Bentancur

Son ya se había referido al tema en sus redes sociales: "He hablado con Rodrigo Bentancur. Cometió un error, lo sabe y ha pedido disculpas", expresó en una historia de Instagram en junio pasado.

Ahora habló en conferencia de prensa: “Quiero a Rodrigo. Lo quiero. Tenemos muchos buenos recuerdos. Él lo sabía y se disculpó inmediatamente después. Yo estaba de vacaciones y ni siquiera sabía lo que había pasado. Me envió un mensaje de texto largo y se notaba que no lo sabía. Fue de corazón. Luego me vio en el entrenamiento y casi lloraba. Se sintió muy apenado. Todos somos humanos y cometemos errores. Amo a Rodrigo y seguimos adelante juntos como hermanos. Solo tenemos que esperar. para el proceso de la FA y eso es todo lo que puedo decir”.