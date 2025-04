Se terminó la novela de Mohamed Salah y Liverpool; mirá la importante decisión del compañero de Darwin Núñez y el club de Anfield

El delantero, de 32 años, ha marcado 243 goles en 394 partidos con los Reds desde que llegó procedente de la Roma en 2017, lo que le convierte en el tercer máximo goleador del club de todos los tiempos.

El egipcio fue uno de los principales artífices del regreso del Liverpool a la cima de Europa en 2019, con la primera Liga de Campeones ganada en 15 años. Un año después llevó a los Reds a su primer título de campeón de Inglaterra en 30 años.

Derrotado y eliminado por el PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones este año, el Liverpool está en camino hacia su vigésimo título de campeón de Inglaterra, impulsado una vez más por su estrella egipcia, autor de 27 goles en la Premier League esta temporada.

Liverpool tiene 11 puntos de ventaja sobre el Arsenal a falta de siete jornadas, aunque el pasado fin de semana rompió, contra el Fulham, una racha de 26 partidos sin derrota.

Impresionante este curso, Salah ha marcado 32 goles en todas las competiciones y ha dado 22 asistencias.

"Ha demostrado a este club durante muchos años lo valioso que es", declaró en conferencia de prensa su entrenador Arne Slot, quien llegó esta temporada para sustituir al emblemático Jürgen Klopp.

"Al igual que todos nuestros aficionados y sus compañeros, estamos muy felices de que haya renovado por dos años", añadió.

20241124 FBL - ENG - PR - SOUTHAMPTON - LIVERPOOL Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) celebrates with Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez after scoring his team second goal during the English Premier League football match between

Darwin Núñez y Mohamed Salah

Foto: Justin Tallis / AFP