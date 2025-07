Sin Lionel Messi sancionado y con Luis Suárez, Inter Miami recibe a Cincinnati: dónde verlo en vivo

Las Garzas vienen de un contundente triunfo por 5-1 ante New York Red Bull pero contará con la ausencia de Lionel Messi y de Jordi Alba, ya que ambos fueron sancionados por la MLS por no presentarse al All-Star Game, ya que ambos optaron por descansar y cuidarse para la competencia oficial. Los dos recibieron un partido de suspensión y no estarán ante Cincinnati.