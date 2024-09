Tras ser presentado en Brasil, exjugador de Peñarol dijo que su deseo es volver a ser convocado por Marcelo Bielsa

1710852159539.webp Ignacio Laquintana en la selección uruguaya AUF

Ignacio Laquintana en la selección

Marcelo Bielsa lo convocó para los partidos contra País Vasco y Costa de Marfil, jugados en el pasado mes de marzo. En ese momento el entrenador de la selección elogió a Laquintana: "Es un jugador que salió joven, salió de Peñarol cerca de cuando yo comencé a trabajar, y en el equipo donde está no juega con regularidad, pero siempre me llamó la atención y me gusta mucho el juego de los wines y él es un wing natural. Tiene capacidad para jugar por ese sector, cualidades inherentes al puesto y por eso no quise dejar pasar la oportunidad de entrenarlo".