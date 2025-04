Uno de los jugadores que Peñarol más extraña del 2024 le metió dos goles a Corinthians, en Brasil, por Copa Sudamericana

Jugó 37 partidos y marcó 7 goles.

En el Torneo Apertura y en todo el primer semestre de 2024, fue una de las mejores figuras del equipo.

Sin embargo, sufrió dos desgarros que hicieron que su rendimiento mermara en forma considerable para el segundo semestre del año.

En el Torneo Clausura fue muy recordada su pifia que generó el pase de Mauricio Pereyra y el gol de Federico Santander para el clásico que Nacional le ganó 2-1 en el Gran Parque Central.

Pero en términos generales, Sequeira es un extremo con mucho gol, de gran pegada, con ambas piernas, y buen juego aéreo. El entrenador Diego Aguirre llegó a usarlo en algunos tramos de partidos como centrodelantero.

Con todos los problemas que muestra el Peñarol 2025, Sequeira hubiera sido para Aguirre una solución a todos los problemas que el equipo muestra de mitad de cancha en adelante. Después de Washington Aguerre y Guzmán Rodríguez es de los que más se extraña, junto con Facundo Batista.

20250402 FBL - SUDAMERICANA - CORINTHIANS - HURACAN Huracan's forward #26 Leonardo Sequeira celebrates after scoring during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Corinthians and Argentina's Huracan at the Neo Quimica Arena stad

Leonardo Sequeira

Foto; Miguel Schincariol / AFP