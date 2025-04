Video: el gol en el alargue del exdelantero de Peñarol que desató la euforia de sus compañeros y de los hinchas

El sorteo se realizó este jueves y los partidos quedaron de la siguiente manera: Bukovyna vs Dinamo y Polissya vs Shakhtar.

¿Por qué se fue Facundo Batista de Peñarol?

Batista llegó a Peñarol a mediados de 2024 y firmó un contrato de un año a préstamo desde Necaxa, dueño de su ficha.

Se fue de los aurinegros a fin de ese año, cuando aún tenía contrato vigente por seis meses más. Según expresó en su momento Ignacio Ruglio, la oferta que el equipo de Ucrania hizo por el pase de Batista era "imposible" de igualar para Peñarol, pero en todo momento, el titular de los aurinegros expresó que el delantero tenía que cumplir su contrato con el club porque nadie le había puesto "un revólver en el pecho para firmar contrato por un año".

Hace una semana, el jugador aclaró cómo se dio su salida de los aurinegros: "Necaxa me dio a préstamo a Peñarol con opción muy baja de compra. A fin de año, a Necaxa le empezaron a llegar ofertas, pero le dimos la prioridad de que Peñarol pudiera ejecutar esa opción de compra. Desde el 1º de diciembre hasta mediados de enero ese fue el escenario. De Peñarol me decían un día que me querían y otro día que no. Así me tuvieron un mes y medio", expresó el delantero.

Batista jugó 23 partidos en Peñarol y marcó 10 goles siendo titular solo en 7 cotejos. Estuvo en cancha 799 minutos, lo que equivale a un gol cada 80 minutos disputados.