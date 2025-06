¿Vuelve? Edinson Cavani podría ser titular este martes en Boca Juniors en el decisivo partido ante Auckland City

Boca está obligado a esperar que el Bayern gane a Benfica para tener opciones de avanzar. Si el Benfica no pierde, el equipo portugés estará clasificado a los octavos de final.

E incluso en caso de derrota del Benfica, Boca deberá golear al Auckland para que la diferencia de goles esté a su favor.

El xeneize necesita ganar 6-0 a Auckland para avanzar si Benfica sólo pierde 0-1 frente a Bayern.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 16: Miguel Merentiel #16 of CA Boca Juniors celebrates after scoring his team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025

Miguel Merentiel festejando su gol con Boca Juniors ante Benfica

Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP