Alejandro Balbi dijo que el título de Peñarol "en parte" no fue justo: apuntó a "ayudas" arbitrales y contó lo que no le gustó del festejo mirasol

“Yo creo que si no hubiera recibido la ayuda que recibió en el clásico del Apertura, el campeonato hubiera sido otro, porque Nacional estaba más pegado y le respiraba en la nuca”, señaló.

Además, expresó que los aurinegros tuvieron otras “ayudas” como la jugada de Anderson Duarte contra Defensor Sporting y una falta “del otro día de Fénix”.

“Todos los equipos reciben ayuda”, admitió Balbi. “Te quitan y te sacan”.

mayada-jpg..webp La falta de Mayada contra Carneiro en el área de Peñarol

También, sin mencionarlo, destacó a Leo Fernández, el volante de Peñarol que fue clave y goleador con sus tantos de tiros libres. “Tuvo una figura desequilibrante, un jugador que sacó las castañas del fuego en muchas oportunidades”, dijo.

“Fueron virtudes que fueron acompañadas de otras cosas”, agregó.

Consultado por la “operación rescate” que mencionó el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio al considerar que habían ayudas para Nacional, Balbi expresó: “Hay árbitros que claramente, o por casualidad o por no sé qué, siempre en los partidos de Peñarol que se juegan cosas importante o son más difíciles, siempre están en cancha. Esa es la realidad”.

El presidente tricolor no quiso dar nombres al respecto.

“Nosotros no tenemos una ofensiva permanente contra los árbitros”, agregó. “Mi última aparición fuerte contra los árbitros fue después del penal en el clásico de Mayada contra Carneiro, después no hice más críticas”, dijo, recordando aquel partido en el Campeón del Siglo, por el Torneo Apertura, al que ya se había referido.

“El (clásico) de De Armas con Antonio García que vieron cosas diferentes, uno vio 18 de Julio y otro vio 8 de Octubre. Vieron dos avenidas distintas. Que eso fue lo que más llamó la atención", expresó sobre aquel encuentro.

El campeonato de los clásicos

Balbi también destacó que Peñarol fue campeón pero no pudo ganarle clásicos a Nacional.

20240804 Diego Polenta, Aldo Gioia, Alejandro Balbi, Álvaro Rivero, Nacional, campeón Torneo Intermedio 2024. Foto: Foto: Gastón Britos / FocoUy Diego Polenta de Nacional recibe la copa de Aldo Gioia; Alejandro Balbi aparece atrás Foto: Gastón Britos / FocoUy

"A todos nos enseñaron que acá hay que salir campeón pero también hay que ganarle a Peñarol. No te dan una copa, esa es la realidad, pero sí hace a una historia de clásicos y fuimos ampliamente superiores", señaló.

“Como presidente tengo el orgullo que jugamos cinco clásicos y me voy invicto, nunca perdí con Peñarol y le gané una final (del Torneo Intermedio 2024). Son cosas que te quedan y van marcando la historia”, sostuvo.

Lo que no le gustó de los festejos de Peñarol

El presidente de Nacional también fue consultado por los festejos de Peñarol tras ganar el Campeonato Uruguayo y las dedicatorias hacia los tricolores que hubo en las celebraciones.

Uno de ellos fue el del volante Rodrigo Pérez, quien tras ser campeón respondió a Balbi y José Decurnex, quienes habían dicho que no lo conocían cuando fue fichado por los mirasoles.

20241202 El irónico mensaje de Rodrigo Pérez a José Decurnex y a Alejandro Balbi tras ser campeón uruguayo con Peñarol El irónico mensaje de Rodrigo Pérez a José Decurnex y a Alejandro Balbi tras ser campeón uruguayo con Peñarol

“Como presidente de Nacional no me corresponde debatir con un jugador de Peñarol. Estamos en lugares distintos, reconozco que personalmente no lo conozco al pibe. Si me lo cruzo algún día por la calle me gustaría que me pare porque la verdad no le conozco la cara", dijo.

“Hay que entenderlo, en un momento de emoción se habrá acordado de mí y de José. No da para polemizar. Hasta ahí estamos bien, después los límites los marca cada uno”, indicó. “Si lo veo mañana y se me presenta, lo felicito”.

Balbi sí cuestionó a un futbolista de Peñarol que insultó a Diego Polenta, el capitán de Nacional.

20241201 Damián Suárez insulta a Diego Polenta

“No me gustó un video de un jugador de Peñarol, con experiencia, que insultó a nuestro capitán, eso no está bien”, señaló en referencia al video que protagonizó Damián Suárez, lateral mirasol.