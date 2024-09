Alejandro Balbi o José Decurnex: lo que se sabe sobre la candidatura oficialista para las elecciones de Nacional, según el directivo Gustavo Amoza

“Todavía no definimos el candidato pero estamos trabajando en un camino paralelo mientras seguimos resolviendo los temas del club”, expresó. “Es un tema que tenemos que resolver

“Está claro, el presidente lo ha expresado públicamente, nuestro candidato principal es José Decurnex y obviamente también Alejandro Balbi”, comentó. “Difícilmente salga de esas dos opciones”.

Amoza señaló que han intentado hablar del tema, pero el presente del club los absorbe. “Nos hemos sentado, hemos hablado, estamos trabajando todos, pero cuando te sentás a hablar empiezan a llover los problemas del club y todas esas reuniones terminan siendo resolutivas de temas del club y el tema electoral pasa a segundo plano”.

_CDS7610.webp Julio Decurnex junto a Alejandro Balbi, vencedores de elecciones en Nacional Camilo dos Santos

De todas formas, señalo que en la próxima semana o a fin de mes quedará resuelta cómo será la fórmula.

Para Amoza los nombres son esos dos, Decurnex o Balbi. “No veo otra opción y lo que hemos conversado va un poco en esa línea”, señaló.

“No se han decidido. Son ellos”, dijo. “Primero Alejandro que no lo tiene decidido y lo ha dicho públicamente. El está con muchos temas del club y no lo ha decidido. Y en función de eso también la decisión que tome Decurnex. Para mí no hay mucha opción si no son ellos dos”.

Consultado si existía la posibilidad de que Balbi y Decurnex trabajen en modo de dupla presidencial en caso de ser electos, dijo que “es uno de los temas que hay que discutir”. “No sé cuáles son los planes”.