Alejandro Balbi, presidente de Nacional: "Ojalá que el próximo ministro del Interior decrete que los clásicos son en el Centenario"

20241006 Nacional Peñarol Torneo Clausura 2024 banderas robadas, Abdón Porte barra de Nacional. Foto Inés Guimaraens (2).jpeg

Consultado sobre la camiseta que usó Peñarol en recuerdo al “clásico de la fuga” de 1949 y al ómnibus ploteado con el que el plantel aurinegro llegó al Gran Parque Central, el presidente albo señaló a Minuto 1 de radio Carve Deportiva que “hay un hilo muy fino entre lo pintoresco y lo agresivo, o provocativo”.

“Tenemos gente nuestra y del tradicional adversario que alimenta ese tipo de cosas y que alienta, y que te dice que sos diferente si haces esto, cuando sabemos que está multado y penado, y hay gente que no recibe bien el mensaje. Todos sabemos que hay gente que no tiene cabeza. O que la tiene per ese día la tiene inundada de alguna sustancia”.

En ese sentido, señaló que observó que a las 10 de la mañana había gente bebiendo “Imaginate cómo llegas a la cancha”, comentó.

20241006 Nacional Peñarol Torneo Clausura 2024 banderas robadas, Abdón Porte barra de Nacional. Foto Inés Guimaraens (4).jpeg

“Si haces un recibimiento desafiando a la Conmebol, y decís que somos distintos porque hacemos esto (en referencia a lo que dijo el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio tras el recibimiento ante Flamengo), y a su vez genera que los tuyos dicen que somos unos bambis porque no hacemos lo mismo… Y ahí tenés lo que pasa. Ayer no suspendieron el partido por un pelín”.

Consultado por el momento en el que ingresó a la cancha a pedir calma a los hinchas, señaló que habló con futbolistas para que intercedieran. “No te escuchan”, dijo, sobre los hinchas.

Ante la consulta de si debió suspenderse el partido pro esos dichos, señaló: “Creo que no”. “Siempre te dicen que a veces la suspensión pueden ocasionar un daño mayor”, agregó.

Balbi señaló que le “encantó” todo lo que hicieron los hinchas en la tribuna, pero lamentó el cierre del partido. “Lo del final lo detesto y es absolutamente condenable”, expresó. “Estoy convencido que los partidos no se ganan con cohetes, bengalas, humo o más humo”.

En se sentido, señaló que “serán 50 ó 60, o 100 los que hacen estos desmanes”.

El presidente albo también señaló que más no pueden hacer a nivel de directivos. “A las 11:00 fue el operativo de seguridad de la Policía a revisar el Parque Central, y lo revisaron, y habían ido el sábado. ¿Qué más podemos hacer nosotros?”

El Centenario, el escenario “natural” para los clásicos

“Sigo pensando que el escenario natural para los clásicos es el Centenario”, señaló Balbi. “Se lo dije a Ruglio el 5 de enero y lo digo hoy 7 de octubre, después que le ganamos un clásico a Peñarol en el Gran Parque Central de local”.

“No podemos ser tan miopes y tan de mirada corta de que la sociedad está cambiada”, sostuvo el presidente tricolor, quien dijo que actualmente “hay agresividad y poca tolerancia” entre los hinchas.

Balbi recordó que la final del torneo Intermedio se jugó sin complicaciones en “un escenario magnifico como el Estadio Centenario”.

“Hasta del punto de vista económico”, expresó. “Nacional ayer perdió muchísima plata y en el Estadio hubiéramos ganado un montón de plata. Yo no creo que los equipos grandes, con jugadores avezados, no se van a amedrentar por dos o tres bengalas. Es una opinión mía y si no tenés la correspondencia con el rival, no es posible”.

"Ojalá que el próximo ministro del Interior, que el próximo presidente ponga, baje un decretazo y diga que los clásicos son en el Centenario y nos quedamos más tranquilos”, expresó.