Apareció Walter Domínguez, el jugador del pueblo, y definió su futuro futbolístico

Domínguez es hermano por parte de padre del exfutbolista Mauricio "Quique" Martínez, que jugó en Cusco de Perú y en 1997 la gente de Mercedes juntó firmas y las presentó al técnico de la selección uruguaya del momento, Juan Ahuntchain, para que lo convocara.

Desapareció de Fénix

En el último mes, el jugador del pueblo volvió a entrenar en Fénix de Montevideo, al tiempo que continuó jugando en Juventud de Soriano. Pero este jueves, el técnico del equipo de Capurro, Nicolás Vigneri, dijo que el delantero dejó de entrenar y hacía dos semanas que no sabía nada de él.

“Vino un par de semanas a entrenar con nosotros, pero hace como dos semanas que no viene. No sé bien cuál es el panorama. En un principio, iba a quedar habilitado en este período de pases, pero hace dos o tres semanas que no viene y no entrena con nosotros”, expresó en Sport 890.

Walter Domínguez se despide de Juventud

El futbolista que desapareció de Capurro y retornó a su departamento, en medio de rumores sobre una negociación con el Club Cooper de la Segunda división profesional, que no prosperó.

Finalmente el goleador de OFI definió su futuro futbolístico. Según se informó desde su entorno en Mercedes a Referí, este domingo 21 de julio jugará su último partido en Juventud, frente al Artigas en el "Amalio Amy", y luego viajará a Montevideo para incorporarse definitivamente a Fénix.