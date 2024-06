Bella Vista está de duelo: murió el histórico Chiquito Vismara, a los 98 años de edad

C. Dos Santos

Chiquito Vismara C. Dos Santos

"En ese entonces teníamos un técnico, Eloy García, que daba la charla con un vaso de whisky. Yo miraba a los jugadores y te podés imaginar. Se le terminaba el whisky y Eloy me miraba como diciendo 'andá a buscar más'", recordó Vismara a Referí.

"Luego fui a Cerrito y salimos campeones. ¡Sabés lo que es salir campeón con Cerrito! La locura del barrio. Después de eso dejé y vienen a hablarme para ir a Bella Vista. Empecé a trabajar con Sergio Markarian como técnico. Salimos campeones de la B. Había cada jugador... Y me afinqué ahí 34 años".

"Mirá, un vestuario es un confesionario. Si vos jugaste al fútbol ya conocés un vestuario. De repente un jugador que es un fenómeno al otro partido no anda, y vienen las críticas. Y no es así, hay que ver por qué. A lo mejor tiene siete hermanos, a la madre enferma, no hay que apresurarse a decir las cosas. Un vestuario te da una psicología importante", expresó.