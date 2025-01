"Cuando lo vi con la camisa celeste...": Martín Lasarte explicó por qué no saludó a Diego Aguirre en el último clásico Nacional vs Peñarol

El entrenador de Nacional , Martín Lasarte, explicó por qué no fue a saludar a Diego Aguirre , el director técnico de Peñarol, en el clásico del pasado domingo por la Supercopa Uruguaya 2025 jugado en el Estadio Centenario.

“En el primer partido nos saludamos, parecíamos dos primos hermanos que no nos veíamos hace tiempo” , dijo este martes Lasarte a Las voces del fútbol de radio El Espectador Deportes.

20250121 Martín Lasarte (de espaldas), Diego Aguirre, Peñarol vs Nacional Serie Río de la Plata.

Tras el triunfo de Nacional en ese primer clásico, este domingo ambos grandes se enfrentaron por la Supercopa Uruguaya.

Lasarte sintió que capaz que no estaban dadas las condiciones para un saludo. “En el segundo partido salgo, y yo tenía como el ruidito ahí, si me querrá saludar o no, porque capaz, viste, qué se yo”, señaló en un tono muy distendido.

20250126 Diego Aguirre Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (3).jpeg Diego Aguirre Foto: Inés Guimaraens

“Y generalmente trato de localizarlo y a partir de ahí me empiezo a acercar. Y no lo localizaba. Y ya cuando lo vi con la camisa celeste, digo, está bravo esto”, dijo en referencia a la camisa que el año pasado fue una de las cábalas que tuvo Diego Aguirre durante la campaña de Peñarol en la Copa Libertadores y el Campeonato Uruguayo 2024 que ganaron los mirasoles.

20241030 Diego Aguirre y el recibimiento de los hinchas de Peñarol ante Botafogo por Copa Libertadores Diego Aguirre y el recibimiento de los hinchas de Peñarol ante Botafogo por Copa Libertadores FOTO: @OficialCAP

Consultado por si había tenido en cuenta ese detalle, del cambio de camisa, dijo: “Y sí. Ya era raro, ¿por qué cambió?”.

Finalmente, saludó a Juan Verzeri y decidió no ir a saludar a Aguirre.

“Y en eso veo a Verzeri, que nos viene a saludar a todos, cuando lo veo lo abrazo y le digo ‘¿no voy no?’”, dijo, a lo que el ayudante técnico de Peñarol le dio a entender que no había problema.

“Habíamos jugado hace siete días, tampoco íbamos a estar todos los días a los abrazos”, comentó.

Consultado por la camisa cábala y el cambio de Aguirre tras perder el primer clásico, el DT tricolor dijo: “Capaz que yo también haría lo mismo”.