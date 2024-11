Diego Aguirre se manifestó sobre si Leonardo Fernández, figura de Peñarol, tiene "nivel" para jugar en la selección de Uruguay

Consultado en conferencia de prensa sobre el nuevo gol de Fernández de tiro libre , Aguirre expresó: "Ya no digo más nada, lo dije hace ocho meses que es el mejor que yo conozco, por no decir del mundo, suena exagerado, pero es así".

"Que jugara Batista no lo veo una sorpresa, Rodrigo Pérez tampoco porque jugó los dos partidos con Botafogo por Copa Libertadores. Hice alguna variante porque hay un partido a las 72 horas con Defensor (Sporting) para tener un poquito de precaución por la posibilidad de algún golpe o alguna lesión y también que jugara Coelho es algo normal", comentó sobre la rotación que hizo tras la victoria 2-0 contra Liverpool.

Los fundamentos de la rotación ante los bohemios

"Fue todo pensando en nosotros porque este partido y el del domingo son muy importantes y está bueno que haya jugadores que puedan jugar al mismo nivel o mejor de los que juegan habitualmente. Tenemos muy buen plantel. No hubo tanta rotación, fueron un par de cambios. Con Defensor no van a entrar los mismos once que entraron hoy, vamos a hacer alguna variante", adelantó.

En realidad, Aguirre introdujo cuatro variantes.

"Ganamos tres puntos importantes, solamente eso, ahora hay que ganar los próximos tres y seguir así hasta el final para ver qué nos depara. Tenemos que ir partido a partido pero sabemos que tenemos que intentar ganar los nueve puntos que nos quedan", expresó.

"Hicimos un gran año y sabemos que tenemos que concretarlo con el título de campeón uruguayo y para eso tenemos que pensar en no perder más puntos y después veremos qué pasa. Estamos bien y preparados para lo que sea", dijo la Fiera.

Sobre el rendimiento defensivo del equipo y una nueva valla invicta, declaró: "Creo que todo el equipo trabaja defensivamente porque los primeros defensores son Maxi Silvera y los delanteros. Es Darias cuando juega de extremo, también Jaime Báez que trabaja mucho".