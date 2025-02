Diego Aguirre, tecnico de Peñarol: "Necesitamos hacer un buen clásico; para nosotros fue bueno que Nacional perdiera"

El plantel entrena este jueves por la tarde, pero según dijo Aguirre, no tiene dudas en la conformación del equipo: "Lo tengo en la cabeza, sé quiénes van a jugar; ahora a trabajar, transmitir tranquilidad, y a intentar hacer un buen clásico que lo precisamos ; una victoria sería importante para nosotros y en la tabla", resaltó.

Vuelan las entradas para el clásico Nacional vs Peñarol: se agotaron dos tribunas del Gran Parque Central

Subrayó que "nosotros tenemos una forma que nos dio resultados en cantidad de situaciones, es verdad que no en los clásicos, pero tenemos una idea que tratamos de llevarla a cabo siempre. Las características de nuestros jugadores hacen eso, ver un Peñarol intenso y presionando es parte de lo normal".

Indicó que Peñarol "va a llegar en buena forma, vamos hacer un buen clásico; después las circunstancias de juego definen un resultado y es lo que hace ver a uno muy bien y al otro no, cuando tal vez no es lo que pasó en el campo".

"Nacional tiene buenos jugadores"

Consultado sobre si le cambia algo que en Nacional jueguen Bruno Damiani o Diego Herazo, señaló: "Quien juegue en el rival es una cosa que no me incide demasiado. Nacional tiene buenos jugadores, es un tema de ellos, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Son dos buenos jugadores".

Y agregó: "Después resolveremos cuando sepamos quien juega, si hacemos algún trabajo, pero no demasiado en manejar todas las alternativas que ellos tienen".

Respecto a las críticas de jugar a la defensiva en el último clásico del Parque Central, Aguirre fue claro: "A veces un equipo puede estar atrás pero no porque yo lo mande, el rival te empuja y te presiona. No fue plan de juego. Parecería que saliste a defender, pero no fue un planteamiento".

Descartó la presencia de Gastón Silva este domingo y dijo que tiene dudas sobre Tito Villalba: "No tengo la decisión tomada, lo veo bien, es obvio que no tiene ritmo de juego, pero me hace dudar. Es rápido, potente y tiene personalidad para jugar en un cuadro grande".

Por último, contó qué cosas tiene en cuenta frente a los jugadores luego de perder los últimos dos clásicos: "No sabes mucho que es lo ideal, buscás un intermedio, hablar pero tampoco cargar de cosas negativas, soy mucho de agarrarnos de las cosas buenas que pasaron. Generalizo en cuanto al gran año, que somos el equipo campeón", señaló.