Edgardo Lasalvia explicó su impactante accidente en la ruta Interbalnearia por el que le colocaron "28 tornillos": "Me desvanecí, sufro apnea de sueño"

“Sufro de una apnea de sueño y aparentemente tuve algo neurológico”, explicó. “Mi cabeza se cayó hacia adelante, aceleré y en el próximo semáforo me llevé todo puesto lo que se venía. Menos mal que estaba desvanecido, porque si hubiera volanteado hoy no la estaría contando”.

“Por suerte le pegué en la trompa a un auto, por lo cual lo hice girar, y las lesiones de los pasajeros fueron leves y hoy estoy bien”, señaló. “Agradezco a Dios por eso y que la puedo contar. Estoy bajo tratamiento por lo de la apnea y la puedo contar. Le vuelvo a agradecer a Dios por darme otra oportunidad”, manifestó el representante de jugadores.

Edgardo Lasalvia, internado tras el accidente de tránsito

Lasalvia lamentó que iba en “la camioneta de campo”, la que no tiene frenos automáticos.

También señaló que anteriormente había tenido un episodio similar y que su pareja logró ponerle el freno de mano a su coche. “Me hice un estudio en una clínica particular, con la que lamentablemente estoy en conflicto porque me dijeron que era un episodio de estrés, y había sido apnea”, comentó.

Al despertar del accidente, dijo que escuchó “sirenas, gritos y gente que iba y que venía”.

“No me di cuenta de nada, no me acordaba de nada. No sabía si estaba soñando u qué había pasado. No tenía ni idea”, agregó.

El empresario contó las lesiones que sufrió por el impacto: “Me pusieron 28 tornillos en la cadera”. “Me quebré la cadera y tengo varios cortes en la cabeza. Tengo una placa en la cadera, rodeado al fémur, pegado a la cadera”, comentó.

Edgardo Lasalvia Instagram

Lasalvia dijo que mientras se recupera se maneja con muletas y dijo estar “bien de cabeza”, acompañado de sus pequeños hijos.

Agregó que el accidente puede ser una "antes y después" para cambiar su estilo de vida y comenzar a delegar tareas en su empresa de representación de futbolistas.

"Yo no necesito tanto, lo que pasa que me encanta que los que estén conmigo, crezcan conmigo", señaló y contó que actualmente tiene ocho merenderos a cargo. "Eso es lo que tengo que hacer: darle de comer a esos niños, devolverle a la vida por ese lado".