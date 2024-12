Eduardo Ache: "Nacional debe adaptar su gobernanza, requiere otro manejo, otras directivas y otro respeto a la institucionalidad"

La vida te lleva muchas veces a ese lugar en el que uno no siempre busca las cosas. Lo último que me imaginaba era terminar en esta contienda electoral. Estoy contento y estoy conociendo a mi club, porque me siento con socios de 25 años, que de repente alguno no tiene idea quién soy o quién fue Dante Iocco... ese es un éxito de Nacional por tener 60 mil socios pagantes y más de la mitad de los socios menores de 40 años que garantizan el futuro. Eso ha sido tarea de todos, y ahora también es un desafío muy interesante ver cómo llegás a esa gente, al socio, y cuál es el mensaje, porque de repente lo que ellos valoran no es lo que uno valora. De todas formas, uno a esta altura de su vida no va a dejar de ser quien es, y no va a dejar de pasar los mensajes que entiendo son los pilares fundamentales de Nacional, simplemente por votar un poco mejor o un poco peor . Ahí dejaría de ser quien soy.

En aquel momento Nacional tenía 10.000 socios en total. El cambio que ha tenido Nacional desde 1998 a la fecha debe ser de los principales ejemplos de transformación positiva en todos los estamentos de un club deportivo. En los anteriores 25 años a aquel 1998 habíamos ganado cuatro Campeonatos Uruguayos y en 50 años, 15. Todo eso era como consecuencia de las peleas internas. En estos 25 años llevamos a ganado 15 campeonatos, y lamentablemente en los últimos cuatro ganamos uno, o sea que es clarísimo que también la tendencia viene cambiando. El crecimiento patrimonial, el Parque Central, el club social, el crecimiento social… es otro club y creo que hoy el desafío es cómo transformamos este club para que vuelva a tener 25 años como estos.

¿Cómo imaginás esa transformación?

Uno de los principales temas, que de repente no es un tema de gancho electoral, Nacional tiene que adaptar su gobernanza, porque una cosa era ser presidente de un quiosco como éramos los clubes en 1998 y exagero, obviamente, entonces el presidente hacia todo. La realidad es que hoy somos una institución que factura US$ 30 millones y en un ratito nada más, si incorporamos los derechos de televisión, Nacional pasa a facturar US$ 45 millones al año. Esto requiere, sin duda, otro manejo. También requiere otras directivas, otro respeto a la institucionalidad, a las Asambleas, el equilibrio entre que una directiva decida y que las asambleas tengan su lugar. Hablar de esto, obviamente, no es electoral, pero lo estamos viendo, porque el malestar del socio con la actual directiva proviene de eso, de no dar información, entonces ¿cómo hacemos para tomar decisiones y ser eficientes y evitar que la institución nos detenga? Pero también el debido respeto a toda esa gente, a toda esa masa social que hoy la está exigiendo y, como pasa siempre, si tu das la información, no te la piden. Si tú no la das y la gente percibe que te molesta darla, ocurre lo que está pasando en Nacional ahora, que es, sin duda, que el tema central de esta campaña, que la relación club-socio que se siente que la información importante del club no se la dan en tiempo y forma. Además, hubo un par de comentarios que me parecieron totalmente desafortunados, primero tildar la Asamblea de los derechos de televisión como un acto político y después todavía minimizarla cuando no votan a favor tuyo diciendo que no son representativas porque son solo 400, 500 socios, eso muestra una actitud y una concepción de cuál es la conducción. Yo me he aburrido de decirlo, Nacional nunca va a ser una sociedad anónima deportiva y no se puede manejar como tal. Necesitamos gente muy capaz, y Nacional tiene hoy gente muy capaz, pero lo que sí también tenemos que tener claro es que Nacional no puede ser manejado al libre albedrío y al entender de una persona. Ese es el conflicto que estamos teniendo hoy.

Además, cuando me refiero a la falta de información: nos entregaron el padrón electoral primario con el nombre y número de cada socio, nada más. Nosotros reclamamos por qué no tenía celulares y ni mails para contactarlos. Allí nos dijeron que por la ley de protección de datos personales no podían proporcionarlos. En medio de todo esto aparecieron encuestas utilizando casillas de correo de los socios. Y la sorpresa fue mayúscula cuando el jueves fuimos a buscar el padrón definitivo, que lo entregaron 72 horas antes del acto eleccionario del día 14, no del 7 cuando votaron los socios del interior, y nos encontramos que nos dan el padrón con nombre, número de socios, correo y celulares, entonces todo lo del padrón primario era incompleto.

20241212 Entrevista a Eduardo Ache, economista. Foto: Inés Guimaraens

¿Te preocupa el clima que se ha generado en la interna Nacional en esta campaña electoral?

Sí, me preocupa sobremanera y parte de mi regreso es para ayudar a recuperar un buen clima. Hace tiempo lo vengo diciendo, no lo digo ahora, hace tiempo que empecé a ver un club dividido. Empezó nuevamente el nosotros y ellos. Uno de los temas que se empezó a recuperar desde la presidencia de Dante (en 1998) fue ese. Le pusimos a la directiva de Nacional, por iniciativa personal, el nombre de Miguel Restucia debido a que había sido preso por un ataque de gente de Nacional. Y la intención fue ponerlo para que nadie se olvide del daño que nos hacen las peleas internas, y que esto no significa que digamos amén a todo, pero, entonces sepamos cómo conducir estos disensos a través del famoso ‘barrar para adentro’. Podemos tener 20 diferencias, pero decir algo públicamente para que los de enfrente disfruten, ¡no! Porque si vos ves a la institución adversaria dividida, disfrutás. ¿Qué fue lo primero que hizo Diego Aguirre? Los juntos y les dijo, ‘peleándonos no ganamos’. Acá es igual, y este es mi mensaje desde 1998, ‘peleándonos no ganamos, dejémonos de joder, vamos a sentarnos, no digamos más cosas que puedan dividir y que puedan hacer imposible sentarnos a gobernar juntos’.

El domingo, después del acto eleccionario, tendrán que estar todos en la misma mesa.

No solo tenemos que estar todos en la misma mesa, sino que todo indica que quien gane no va a tener el 51% de los votos. El Estatuto de Nacional es sabio, te da la mayoría, pero no es lo mismo tener la mayoría 6 de 11 en la directiva teniendo el 62% de los votos que teniendo el 38%. Entonces que te está diciendo, el que tiene el 38% por decir algo tiene 62% que te dijo, ‘a vos no te voté’. Por tanto, ¿puedo gobernar el club más allá de que el Estatuto me dé la mayoría desconociendo a la opinión del 62% de los votantes o tengo que hacer un ejercicio de conducción y entender que sólo no puedo gobernar? Porque tres años son eternos. En algún momento vas a precisar del otro en algún momento vas a precisar del otro entonces creo que acá lo importante es que gane quien gane haga el ejercicio de humildad de darse cuenta que el club somos todos. Empecemos a usar el nosotros y no el yo, los egos, y dejemos las vanidades de costado.

20241212 Entrevista a Eduardo Ache, economista. Foto: Inés Guimaraens

¿Para qué le pedís el voto a los socios?

Para poder decir esto. Parte de mi rol hoy es tener la capacidad de brindar este tipo de reportajes y decir mi pensamiento de cómo veo el club y lo que necesitamos para tener 25 años aún mejores que los anteriores. Estar te permite opinar y opinar es importante. Después todo va a depender de dónde me ubique el socio. De repente ni entro en la directiva, o, de repente entro en minoría habiendo perdido, o, tal vez entramos gobernando. La actitud va a ser la misma, porque si algo tiene claro el socio con nosotros es que ganando o perdiendo siempre hemos priorizado el club. El que gana es el que tiene la principal responsabilidad de tender la mano, algo que no está pasando hoy en Nacional. Supongamos que ganamos nosotros, y Gomensoro ya lo ha dicho, lo primero que va a hacer, antes de nombrar a un técnico, es conformar un buen gobierno en el que todos nos sintamos parte. Porque gano, vengo y digo: 'el secretario es mío, los tres delegados son míos, todos los puestos importantes son míos porque ustedes perdieron'. Es una posibilidad y si escucho lo que se dice hoy, si no hacemos estos comentarios algunos ni analizan estos temas y aquí está el punto, ¿tú sabes cuál es mi rol? Ese, decir estos temas son importantes, estos temas son los que después nos hacen ganar. Conformar un buen gobierno, porque hay una cantidad de gente que quiere acercarse y colaborar. El líder, el que gana, no puede tener ego y es el que tiene la obligación de tener la inteligencia emocional para darle a cada uno su lugar para que sume y hacerlo sentir parte. ¿Querés ponerle límite a las cosas? Ponele nombre a las cosas. Este presente que tiene Nacional lo construimos entre todos. ¿Quién puede negar que el que le dio el principal impulso a la campaña social fue Alarcón? Y hoy estamos cobrando US$ 7 millones. ¿Quién puede negar que con Morgan y tomamos la decisión del Parque Central? Y hoy estamos usufructuando ese sentir que es la esencia del club social. El club social lo diseñamos durante 20 años y un día vino Decurnex y lo ejecutó. Sensacional. El club es un todo.

¿Por qué aceptaste ir como dos de Gomensoro?

Porque es un lujo como ser humano, y como dirigente de Nacional tiene personalidad. En mis épocas como presidente, a mí siempre me impactó que todo el mundo te decía ‘sí, presidente’, pero cuando Javier opinaba distinto te lo decía. Y el hecho de que haya gente que opine distinto me enriquece, a otros les molesta, es una manera de ser de cada uno.

¿Te hubiera gustado lograr una lista de unidad?

Lo intenté lo intenté, pero al final va a salir una muy buena directiva porque en las tres listas hay gente muy valiosa y si entendemos estos conceptos que te comenté, Nacional va a salir fortalecido.

¿Cómo imaginás el rol de vicepresidente?

Yo me crié en un hogar donde mi padre fue dirigente de Nacional durante 30 años, y nunca fue presidente. Fue todo, fue vicepresidente, papá inauguró la sede cuando Añón estaba de viaje, papá fue delegado, creo que portero, barrendero. Eso fue lo que aprendí, y yo no preciso un cargo para ayudar al club. Y entonces en ese sentido, le voy a preguntar a Javier (Gomensoro), ¿dónde es que más te puedo ayudar? Mi suplente es Amaro Nadal y sería fundamental que su visión esté todos los días dentro del club. Me encantaría tener a Amaro y a Agustín Viana sentados como dirigentes, controlando a toda la estructura deportiva del club. Aprendí algo en la vida, que un barco con dos capitanes se hunde y uno tiene que tomar las decisiones.

20241212 Entrevista a Eduardo Ache, economista. Foto: Inés Guimaraens

¿Y tu capitán va a ser Gomensoro?

Sin duda, y hay que tener la humildad de entenderlo. Algunos me preguntan, ¿no tenés miedo de no salir electo? No. Podemos salir 6-4-1 y a nosotros nos toca ese uno, pero no me impide decir esto. Y a esta altura, ¿me va a quitar la trayectoria de lo que hice en Nacional?

¿La gente te reconoce que estés de nuevo como candidato en las elecciones?

Hubo un hecho que a mí me marcó a fuego con el socio de Nacional que ocurrió cuando perdí con (José Luis) Rodríguez. Todo el mundo decía que yo no me quedaba en la directiva. ¿Sabés qué ocurrió? Me quedé sentadito y le dije, ‘presidente, usted en mí va a tener el mejor de sus soldados’, y me senté en el mismo lugar que ocupé el primer día con Iocco, y fue un orgullo.

¿Le pedís el voto al socio?

Sí, se lo pido. Se lo pido porque creo que, sin duda, somos la mejor opción de tres muy buenas opciones. ¿Quién puede negar a alguien de las características de José Decurnex? Lo voy a negar yo, después de todo lo que dije. No, lo quiero en el club. Porque en su momento lo impulsé y le pedí que se integrara, y también me enojé con él el día que no quiso seguir tres años más. Me encantaría que Alex Saúl, que Flavio (Perchman) estén. A Vairo no lo conozco, pero cuando le miro su trayectoria, es clarísimo que tonto no es porque alguien que haya sido presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol y que haya llegado hasta donde llegó a nivel internacional es clarísimo y se lo dije a Flavio en una conversación, ‘estoy seguro que es diez veces mejor articulador que vos’. Así que gracias a Dios que está Vairo. Que el socio elija, pero soy un convencido que de las tres propuestas, la más balanceada, la más equilibrada, con mayor experiencia y con mayor proyección es la nuestra.