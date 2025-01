Eduardo Vargas llegó a Montevideo y se puso la camiseta de Nacional; mirá lo que dijo sobre el clásico ante Peñarol y lo que destacó del tricolor

Consultado por si iba a poder jugar en el clásico del próximo domingo, dijo: “La verdad que no sé, pero sí estoy disponible. Primero tengo que hacer la revisión médica y que salga todo bien. Vengo de casi dos meses parado de vacaciones”, señaló.

“Tengo amigos acá, Diente López y (Rómulo) Otero, y me dijeron que hay un buen grupo, hay un excelente club. Y la verdad que no pregunté nada, solo le di el sí a mi representante y me vine”, comentó.

La importancia de tener a Martín Lasarte como DT

El chileno valoró que Martín Lasarte vuelva a ser su entrenador, tras dirigirlo en Chile, y que Mauricio Victorino y Esteban “Coco” Conde estén en el equipo, dos excompañeros en Universidad de Chile.

“Sí, es importante. Ya lo conozco a Martín, a Coco y a Victorino. Con Coco y Victorino también lo tuve en 2010, no sé si se van a acordar de mí. Y con Martín también, la verdad que estoy muy feliz de trabajar de nuevo con él”, dijo.

Consultado por si había visto el clásico y hablado con Lasarte sobre el partido del domingo ante Peñarol, dijo: “No he hablado nada con él, creo que mañana (por hoy jueves) lo voy a ver y ahí vamos a ver qué pasa”.

“Sí, vi el clásico, lo vi completo y la verdad que estaba muy feliz porque mis amigos que están acá consiguieron la victoria y también el club. Y nada, la hinchada espectacular, qué vamos a decir”, comentó.

Su posición en la cancha y el mensaje a los bolsos

Vargas también comentó cuál es actualmente su puesto en el ataque. “La verdad que en la selección estoy jugando siempre de 9 y en el club que estaba a veces me colocaban de punta, de segundo delantero o de punta”.

El delantero señaló que no pudo hablar con su excompañero Rómulo Otero porque todo se dio muy rápido. “No hablé con nadie, fue tan rápido que le dije a mi representante que sí, que aceptaba la propuesta, que intentara hacer todo para venir acá y después cuando ya arreglamos casi todo, le dije que venía”.

25 DE JUNIO: Rodrigo De Paul de Argentina lucha por la posesión con Marcos Bolados y Eduardo Vargas de Chile durante el partido CONMEBOL Copa América 2024 entre Chile y Argentina en el estadio MetLife el 25 de junio de 2024 en East Rutherford, Nueva Jerse Eduardo Vargas y Marcos Bolados de Chile, contra Rodrigo De Paul de Argentina. Foto: Mitchell Leff/Getty Images/AFP

El atacante de la selección chilena habló con el entrenador de la roja, Ricardo Gareca, mientras estaba buscando equipo. “Hablé con él dos días atrás. Hablamos con el cuerpo técnico, me contó cómo estaba mi situación, que sabía que estaba sin equipo y si iba a firmar. Hablamos de lo que viene, que es un año muy importante para la selección chilena y que necesitaba que esté en un club y le dije que sí, que ya iba a cerrar. Me dio la opción también a entrenar con las selecciones estos días hasta que me decidiera y le dije que iba a cerrar esto rápido y voy a estar en el club”.

Por último, Vargas envió un mensaje para los hinchas de Nacional: “Gracias por el apoyo que me están brindando en las redes sociales y voy a dejar todo en la cancha, pueden quedar tranquilos”.

La llegada de Eduardo Vargas a Nacional

"Queridos Bolsos, estoy llegando al país y este año será inolvidable. Le mando un abrazo a todos", indicó el futbolista en un video en el que saludó a los fanáticos del tricolor este miércoles al mediodía.

El mensaje de Eduardo Vargas a su llegada a Nacional

Este fue compartido en las redes sociales de Nacional, que de esa forma presentó al segundo máximo anotador en la historia de la selección de Chile.

Nacido en noviembre de 1989, Vargas comenzó su carrera en Cobreloa y luego pasó a Universidad de Chile, donde fue compañero de Esteban Conde y Mauricio Victorino, actuales ayudantes de campo en el cuerpo técnico de Nacional.

Además de dos títulos de Primera División, allí conquistó en 2011 una Copa Sudamericana, antes de partir a Europa, donde jugó en el italiano Nápoli, en el español Valencia, en el Queens Park Rangers de Inglaterra y en el TSG 1899 Hoffenheim de Alemania.

000_9C74TX.webp Eduardo Vargas celebra el gol ante Argentina y a su lado, Arturo Vidal, podrán estar ante Uruguay pese al reclamo de la AUF AFP

Por otra parte, el atacante también jugó en el mexicano Tigres UANL y en los brasileños Gremio y Atlético Mineiro, club al que defendió entre 2020 y 2024.

Con la selección de su país, Vargas disputó el Mundial de Brasil 2014 y luego ganó dos ediciones de la Copa América, siendo goleador de la que Chile organizó y conquistó en 2015, tras vencer a Argentina en la final.

Además, el atacante fue dirigido allí en el período 2021-2022 por Martín Lasarte, quien será su entrenador en Nacional.

Vargas será el segundo chileno en la historia del Tricolor, que hasta el momento solo contó en sus filas con Ignacio Prieto.

El histórico centrocampista defendió a Nacional en el período 1968-1971, en el que ganó una Copa Libertadores y tres ediciones del Campeonato Uruguayo en sus 232 encuentros disputados.

Con la llegada del dos veces campeón de América, el equipo uruguayo sumó su octavo refuerzo tras el arribo de Diego Romero, Emiliano Ancheta, el colombiano Julián Millán, el venezolano Rómulo Otero, Franco Catarozzi, Yonathan Rodríguez y Lucas Villalba.