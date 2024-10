El abrazo viral entre Ignacio Ruglio y Guzmán Rodríguez que el presidente de Peñarol vio "precioso" pero el jugador le negó

Sin embargo, Ruglio declaró este miércoles: "Nos dimos un precioso abrazo, seguimos de largo y no hubo ninguna cosa que me sacó ni nada. Si estoy con una persona que piensa que hago maniobras fraudulentas, el plantel no me recibe, me harían el vacío. Nada de lo que dicen es cierto en esa carta que no fue escrita ni respaldada por él".