El encuentro de Ignacio Ruglio y Guzmán Rodríguez en el evento de socios de Peñarol un día antes de la denuncia del futbolista: ¿cuándo se tratará el tema?

Cuando el zaguero avanza, el presidente lo toma del brazo para decirle algo más.

En otro momento del evento, Rodríguez y Ruglio participaron de la canción que entonaron junto a un hincha de 86 años que fue uno de los socios vitalicios homenajeados.

Por el momento, con el foco en el partido ante Flamengo, no han trascendido declaraciones de directivos con respecto a la denuncia del futbolista.

Se espera que el caso se tratado este viernes en una reunión de directiva, la que será a distancia.

Este miércoles, en la previa del partido ante Flamengo, la interna de Peñarol se vio conmovida luego que un Rodríguez hiciera una fuerte denuncia contra el presidente Ruglio por perjuicios económicos que le genera una situación que se planteó.

El padre del zaguero Guzmán Rodríguez se presentó este martes en la reunión del consejo directivo de Peñarol junto a un abogado para entregarles una carta de su hijo en la que cuenta pormenores de su contrato con Peñarol y en la que brinda detalles sobre la forma en que se manejó su posible salida en el último período de pases e incumplimientos del presidente Ignacio Ruglio.

Penarol's defender Guzman Rodriguez celebrates after scoring during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Venezuela's Caracas and Uruguay's Peñarol at the Olimpico UCV stadium in Caracas on May 7, 2024. Federico Parra / AFP

Guzmán Rodríguez de Peñarol

Foto: AFP