El cambio que prepara Martín Lasarte para el partido contra Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura

Es posible que Nacional comience ante Racing con tres volantes, por lo que tendría que sumarse otro para jugar junto a Luciano Boggio y Jairo Amaro.

El que cuenta con mayor chance es Rodrigo Mederos y la duda es quien sale: las opciones son Jeremía Recoba o Lucas Villalba.

Las amarillas de Christian Oliva

El volante central de Nacional recibió una amarilla por fecha:

vs River Plate: conducta antideportiva

vs Boston River: conducta antideportiva

vs Progreso: conducta antideportiva

vs Peñarol: conducta antideportiva

vs City Torque: desaprobación

El probable equipo de Nacional

El probable equipo de Nacional para jugar contra Racing es con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez; Luciano Boggio, Jairo Amaro, Rodrigo Mederos; Lucas Villalba o Jeremía Recoba, Nicolás López y Diego Herazo.