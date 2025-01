El chileno Eduardo Vargas fue presentado en Nacional: mirá lo que lo impresionó de la hinchada, el número que eligió y para cuándo estima su debut

"La verdad que estoy muy contento desde la llamada de Flavio, tuvimos una charla muy buena y no pensé mucho en venir, le di el sí de una . Estoy acá para trabajar, para aportar al equipo e intentar darle alegría a la gente", dijo en sus primeras palabras, tras ser presentado por el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman.

“Una fiesta muy linda y la verdad que la hinchada me impresionó mucho. Cantaban todo el tiempo y unas ganas de estar ahí dentro ya jugando”, dijo el atacante de la selección de Chile sobre el clásico de este domingo en el Estadio Centenario, donde siguió el partido desde la platea.

Sobre la motivación de llegar a Nacional, dijo: "Quería probar nuevos aires, no estaba muy contento en Brasil, hablé el tema con mi esposa y le dije 'vamos a afrontar ese desafío', Flavio me habló muy bien, Nico (López) y (Rómulo) Otero también, me dijeron que tenían que armar un buen equipo para pelear la Copa Libertadores, que creo que es el plato principal”.

Ante la pregunta de si tenía un objetivo específico, señaló: “No, la verdad que siempre cuando llego a algún club quiero dejar lo mejor de mí y dejar bien parado mi nombre”.

Foto: Nacional

El jugador trasandino también fue consultado por si la presencia de sus excompañeros Rómulo Otero y Nicolás “Diente” López habían incidido para su llegada a Nacional.

“La verdad que no”, respondió. “Yo hablé con Flavio, con mi representante y todavía no había hablado nada con Otero y con Nico, así que no fue nada. Yo di el sí rápidamente para venir acá”, explicó.

El número que utilizará Eduardo Vargas

El delantero de 35 años de edad jugará con la camiseta número 17. "Elegí el número 17 con mi esposa ya que para nosotros es una fecha muy importante. Y también porque es el número que utilicé en 2011 en Universidad de Chile", señaló.

Sobre la fecha en la que espera poder estar a la orden, dijo que este domingo comenzó con los trabajos físicos y que su objetivo es poder estar en la primera fecha del Torneo Apertura, el próximo fin de semana, frente a Montevideo City Torque. "Intentar ir al banco y a disposición de Martín (Lasarte)".

Foto: Nacional

Consultado por la posibilidad de que esté a la orden para el clásico ante Peñarol del 9 de febrero, por la segunda fecha del Apertura en el Gran Parque Central, dijo que "el jugador siempre esta para jugar". "Pero vengo de dos meses sin entrenar y me estoy preparando lo que más pueda para poder llegar a la primera fecha", sostuvo.

"Físicamente siempre me estoy manteniendo bien, me cuido mucho, y trabajo para mí, para que Nacional me tenga de la mejor manera, y también estar dispuesto para mi selección", agregó.

Vargas dijo que lo que más lo sorprendió de Nacional, fue "la hinchada espectacular, la gente muy apasionada", y que "eso motiva".

Foto: Nacional

Vargas ya habló con Lasarte, quien lo dirigió en la selección de Chile, y le hizo saber que se siente cómo en cualquier zona del ataque. "Donde él me quiera utilizar, intentaré dar todo de mí".

La presentación de Flavio Perchman

“Hoy es un día muy especial para el club”, dijo Flavio Prechman antes de presentar a Vargas.

“Vamos a presentar a un jugador que probablemente sea el extranjero con más pergaminos, más trayectoria y más importante de Nacional en últimas dos décadas, quizás solo con el “Muñeco” Gallardo” equiparable, así que el placer enorme de presentar a EV que va a formar parte del club por las próximas dos temporadas”.