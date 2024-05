El homenaje de Barra Ámsterdam para Nacho Suárez, hincha de Peñarol por el que reclaman justicia por su muerte

En el lugar, los hinchas colocaron una placa para recordar a Nacho.

Así fue el homenaje de la Barra Ámsterdam para Nacho Suárez

“En ese lugar hace un año muere a manos de represión policial. Nacho Suárez vivirá por siempre en el corazón de la hinchada que lucha por justicia”, dice la placa de la Barra Ámsterdam.

En el momento de la colocación de la placa participaron familiares de Nacho Suárez.

Durante el homenaje hubo un minuto de silencio y aplausos.

Y los hinchas también cantaron “a Nacho lo mataron”.

El reclamo de la madre de Nacho Suárez a la justicia: "Qué se haga cargo"

"Hace un año de su partida y aún no tenemos novedades", dijo Claudia Gularte, madre de Nacho Suárez, a Canal 10.

Gularte dijo que le pide a la justicia "que se haga cargo" y "que empiece a citar a los testigos".

"Que empiecen a trabajar en el caso porque hasta el momento el señor fiscal no ha tenido ninguna respuesta para darnos, no ha mirado la carpeta, no ha citado a naide y la familia pide justicia", señaló. "Nadie se ha comunicado con la familia".

Gularte señaló que los abogados presentaron evidencias para que no se archive la causa. "Tiene pruebas para que puedan trabajar y pueda hacerse justicia".