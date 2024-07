Diego Aguirre, una posible final del Intermedio Peñarol-Nacional, la lesión de Sequeira y cómo prepara el partido contra The Strongest en la altura

"Nos jugamos el pasaje a cuartos de final. Ahí si que vamos a tomar la mejor decisión que nos parece. Todo lo que analizamos, la gente que hablamos para tomar la mejor decisión hace que viajemos unos días antes, en charter y entrenar un par de dias allá, la mejor preparación para una final. Después de analizarlo, hay dos formas, una la que vamos a hacer nosotros y la otra es ir el día del partido. Lo que hacemos nosotros lo hizo la selección argentina, Estudiantes de la Plata, Atlético Mineiro. En general en la altura los equipos no sacan resultados, tanto Bolívar como The Strongest ganaron los 9 puntos. Hagamos lo que hagamos sabemos que será muy duro y lo ideal sería poder ganar en Montevideo por algún gol y tratar de ir a hacer el mejor partido allá".

Jorge Broun frente a Leo Fernández en Peñarol vs Rosario Central

Foto: AFP