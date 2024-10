El plan de Ignacio Ruglio para evitar sanción de Conmebol: quiere mandar bengalas de muestra

COPA LIBERTADORES ¿El favorito para Botafogo vs Peñarol por Copa Libertadores? La contundente respuesta de Diego Aguirre

En diálogo con Esto es Fútbol, de Carve Deportiva AM 1010, el periodista Daniel Alonzo le expresó a Ruglio: “Entiendo al hincha de Peñarol, la celebración y la fiesta que quiere meter en este tipo de instancias y es increíble que no te dejen prender una bengala, ¿no?”

Ruglio respondió: "Nosotros estamos haciendo hincapié en que las bengalas que se prenden no lastiman gente, que son las bengalas especialmente para adentro de los estadios, pero en todos los casos la idea que tengo hace días y estoy hablando con gente de Conmebol es mandar hasta las muestras para ver si podemos atenuar en algo las futuras multas que como nos dijeron pueden ser algo más grande".

Es que Conmebol advirtió a Peñarol en su fallo que en caso de reincidencia puede aplicar como sanción el cierre de cancha.

El sábado, en la conferencia de prensa que dio en el marco del partido que Peñarol le ganó 2-0 a Boston River, por la novena fecha del Torneo Clausura, Ruglio anunció que va a enviar a dos representantes de la barra de Peñarol a Asunción para que averigüen en Conmebol qué se puede hacer y qué no en el partido contra Botafogo.

La ida de la serie semifinal se jugará este miércoles en el estadio Nilton Santos a la hora 21.30.

La revancha será el miércoles 30 de octubre a la misma hora en el Estadio Campeón del Siglo.

Los aurinegros viajaron este lunes a la hora 15.00 en dos vuelos chárter.

Antes de hacer los trámites en migración, Ruglio también dijo en entrevista con AM 1010: "Siento una mezcla de ilusión, ansiedad, emoción, lo que nos mueve a todos. Hay que aprender a solidificarlo y acompañar el plantel para sacar un buen resultado y traer la serie abierta para la vuelta".

"El mejor resultado es el que se tenga que dar, intentando que la serie quede abierta, que no nos hagan daño, porque como dijo Diego (Aguirre) juegan mucho al fútbol, son el equipo más fuerte de la Copa, tenemos que hacernos fuertes y esperar que todo salga bien".

"Cuando terminó el partido con Nacional tenía una llamada de Diego, me dijo que no hable, solo que me imagine el avión mañana (por hoy). Están pasando cosas divinas que han costado mucho trabajo, hay que lograr disfrutarlas pero al estar tan cerca querés que todo se corone", afirmó Ruglio.

Sobre Eduardo Darias dijo que "está impecable" a pesar de que el jueves de la semana pasada viajó a Buenos Aires a hacer un tratamiento paliativo por una lesión que arrastra en la rodilla. "Solo había un tratamiento que le habían recomendado y a él le daba tranquilidad hacerlo para el fortalecimiento de esa zona y se lo autorizamos a hacer".

Sobre la ausencia de Javier Cabrera manifestó: "Está bien, pero va a hacer toda la recuperación estos días porque hubiese llegado muy justo a este partido".

"A Jaime Baéz quería darle 30 minutos (contra Boston River), y también usar la mitad del partido a Damián (García) y Rodrigo (Pérez)", manifestó. Peñarol le ganó 2-0 a Boston River con suplentes y amplió a cinco puntos su ventaja en la Tabla Anual porque el domingo Nacional cayó sorpresivamente contra Rampla Juniors en el Centenario.

"Hay que ganar el Uruguayo como sea, porque es nuestra obligación, y la Libertadores es el sueño que tenemos y el destino dirá para qué estamos. Que el hincha de Peñarol disfrute de este momento", concluyó diciendo Ruglio antes de subir al avión.