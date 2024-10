Rampla Juniors vs Nacional EN VIVO: Lautaro Rinaldi le comió la espalda a Mateo Antoni y marca el 1-0 para el picapiedra

Live Blog Post Minuto 45: se jugarán 3' de adición Burgos adiciona tres minutos. Vamos hasta los 48'.

Live Blog Post Minuto 40: amonestado el Diente López por lanzamiento de banderín El Diente López no llegó a un balón profundo por izquierda. Se enojó, arrancó el banderín del córner y lo lanzó afuera del campo. Amonestado.

Live Blog Post Minuto 37: gol de Lautaro Rinaldi para Rampla Juniors Gol de Rampla Juniors. Tras un lateral, Lucas Bassadone complicó por izquierda, sacó un centro rasante al segundo palo y Lautaro Rinaldi le ganó la espalda a una relajada marca de Mateo Antoni para abrir la cuenta. Sorpresa en el Centenario.

Live Blog Post Minuto 35: ¡qué bueno es Tomás Adoryan! Amarilla a Oliva Es muy bueno el volante central de Rampla Juniors, el argentino Tomás Adoryn: pelota al pie, cabecita levantada, siempre dándole buen destino al balón, hábil para sacarse hombres de encima. A los 35' pasó entre dos hombres y fue sujetado por Christian Oliva. Bien amonestado.

Live Blog Post Minuto 22: Samurio salva ante intento de Recoba El tiro libre, desde un ángulo muy sesgado, lo tiró directo al arco Recoba. Gran atajada con puños de acero de Andrés Samurio. Córner.

Live Blog Post Minuto 21: amarilla para Diego Arismendi Falta del Mama Arismendi al borde del área sobre Lucas Sanabria. Amarilla bien sacada por el juez de la contienda que es Javier Burgos.

Live Blog Post Minuto 19: Bentancourt anticipa, afuera Gran jugada colectiva de Nacional culminada en desborde y centro rasante de Lozano y anticipo y remate demasiado alto de Bentancourt. Siguen 0 a 0.

Live Blog Post Minuto 7: intento demasiado alto de Jeremía Recoba Neto dominio de Nacional en los primeros minutos ante un Rampla que se refugia contra su área. Recoba busca abrir el cerrojo defensivo rival con remate de afuera del área. Lejos y afuera.

Live Blog Post Minuto 2: primera llegada de Nacional Alexis Castro avanzó y llegó en posición de ataque. Remató afuera. Primer aviso de Nacional.

Live Blog Post Minuto 0: comenzó el partido Ya rueda el balón sobre el verde gramado del Centenario y chocan entre sí Rampla Juniors y Nacional pr la novena fecha del Torneo Clausura.

Live Blog Post La foto de Nacional en el calentamiento previo GaXGxHYWgAApqPC.jfif Nacional

Live Blog Post Nacional lleva 15 partidos sin derrotas La última vez que Nacional perdió por el Campeonato Uruguayo fue el 9 de junio, en el Franzini, por la primera fecha del Torneo Intermedio, contra Cerro, que lo goleó 3-0. Posteriormente, el equipo de Lasarte hilvanó una racha de 15 cotejos sin perder con grandes goleadas en el medio (incluido un 6-0 a Danubio( y dos clásicos, entre ellos la final por el Torneo Intermedio que terminó en empate y triunfo tricolor por penales. En medio de esa racha por el Uruguayo quedó eliminado en octavos de final de Copa Libertadores ante Sao Paulo (0-0 de local y 0-2 de visitante) y vapuleó a Frontera Rivera Renegades por Copa AUF Uruguay.

Live Blog Post Así salió a calentar Nacional GaXDYlDXoAAb3aw.jfif Mateo Antoni y Sebastián Coates @Nacional

Enrique Campos confirma que Nacional apeló sanción por incidentes del clásico

El delegado de Nacional Enrique Campos confirmó a radio Universal AM 970 que el tricolor apeló el viernes, poco antes de la hora 19.00, el fallo de la Comisión Disciplinaria que castigó a los albos a jugar dos partidos afuera del Gran Parque Central y sin público. El castigo fue motivado por los graves incidentes que la hinchada de Nacional generó en el clásico de la sexta fecha al lanzar todo tipo de objetos al campo de juego, exhibir banderas robadas de Peñarol y lanzar todo tipo de pirotecnia al campo de juego aturdiendo a dos jugadores de su propio club.

"Somos muy renuentes a presentar impugnaciones que no tengan sólido respaldo en los hechos y en el derecho", expresó Campos.

"Estamos convencidos de que hay argumentos de sobra, no en su totalidad porque hay parte de la sanción que no apelable como el cierre de nuestra cancha, pero sí en cuanto al resto es totalmente modificable, pero hay que respetar la decisión del Tribunal de Apelaciones", agregó.

Consultado sobre qué explicación le encuentra a los graves hechos suscitados a pesar de todo lo que Nacional invierte en seguridad privada y a los supuestos controles del Ministerio del Interior (que no pudo detectar un arsenal de pirotecnia y la cantidad de banderas robadas), Campos dijo: "Hay algunas personas minúsculas, porque son la ínfima minoría como pasa en otros clubes y en ámbitos de la sociedad. No se logra entender que hay cosas que no se deben hacer. Recuerdo lo que ha pasado con los gestos racistas: se hacen talleres, educación, se pone en las redes en conocimiento de la gente lo que establecen las normas, también está la sensibilidad humana y lógica en un tema como el racismo, en lo que es la vulneración de los derechos humano. Se puede explicar que se puede ser muy pesado para que el rival sienta la presión pero siempre sin correr los limites, esto es es como la educación de los hijos", concluyó Campos.

Live Blog Post La formación de Rampla Juniors y el banco de suplentes GaW8yLZWoAAmWSX.jfif

Live Blog Post Se confirmó la formación de Nacional Martín Lasarte confirma un solo cambio con respecto al equipo que vapuleó 5-1 a Miramar Misiones. Sale Diego Polenta que acumuló cinco amarillas. Entra Mateo Antoni. El zaguero viene de estar dos partidos suspendidos por ser expulsado por segundo clásico consecutivo estando en el banco de suplentes por tener actitudes provocadoras a distancia contra los rivales. GaW96ewWYAAp-YB.jfif

Live Blog Post Se espera la confirmación de la formación de Nacional Estos son los convocados de Martín Lasarte. Diego Polenta está suspendido por acumulación de amarillas. Mateo Antoni será su sustituto. GaSSndlWEAAILyk.jfif

Live Blog Post La llegada de Nacional al Estadio Centenario Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1848084832724844936&partner=&hide_thread=false Llegamos Al ritmo del Tonga #ElClubGigante pic.twitter.com/3jTXFWnZ0N — Nacional (@Nacional) October 20, 2024

Live Blog Post La previa de Nacional El posteo de Nacional del Estadio Centenario en la previa del partido. Comienza a la hora 18.00. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1848073913655493045&partner=&hide_thread=false Mirá el día que hay para un fulbito en el mítico https://t.co/qCo9R7oxlj#ElClubGigante pic.twitter.com/9PhSvCT9xe — Nacional (@Nacional) October 20, 2024

Live Blog Post Así jugará Rampla Juniors contra Nacional Con bastante antelación, el entrenador Edgard Martínez definió al equipo de Rampla Juniors que jugará con Andrés Samurio, Federico Barrandeguy, Andrés Madruga, Diego Arismendi, Diego Rosa; Matías Núnez, Tomás Adoryan, Juan Pablo Plada, Lucas Bassadone; Enrique Almeida y Lautaro Rinaldi. El argentino Lautaro Centurión y el lateral Gonzalo Camargo están suspendidos. Maximiliano Burruzzo, Matías Pólvera y Adrián Leites están desgarrados.

Live Blog Post Por dónde ver Rampla Juniors vs Nacional Hora, cancha, entradas y por dónde ver el partido entre Rampla Juniors y Nacional. Los detalles en esta nota.

Live Blog Post Comienza la transmisión en vivo de Referí Bienvenidos a la transmisión en vivo de Rampla Juniors vs Nacional, partido clave de la novena fecha del Torneo Clausura.