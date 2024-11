"El segundo tiempo de Peñarol contra Botafogo fue un goce": lo que dijo uno de los principales nombres en las elecciones de Nacional sobre el 5-0 en Río de Janeiro

Flavio Perchman, el empresario que forma parte de una de las listas opositoras para las elecciones del Club Nacional de Football, dijo que fue “un goce” el segundo tiempo del partido Botafogo vs Peñarol , en el que los brasileños golearon 5-0 a los carboneros en la serie de semifinal en la que los mirasoles luego quedaron afuera de la Copa Libertadores 2024.

“Dije que todos los bolsos estábamos rezando para que Peñarol no avanzara y tengo clarísimo el alivio que siente la gran hinchada de Nacional , es enorme, nos fuimos todos contentos”, señaló Perchman a Minuto 1 de radio Carve Deportiva este martes.

“Ahora, a jugar por el Uruguayo. A tratar de sacar el mito que hay, que en realidad viene de lo que pasa, de que en año electoral Nacional no sale campeón. Vamos a tratar de desmitificar eso y ojala que el cuerpo técnico de Lasarte y los jugadores puedan llegar a jugar a las finales, que creo que se la merecen, por lo menos intentar llegar a las finales, y ahí que se decida cuál es el mejor”, agregó.

Washington Aguerre pidió perdón a los hinchas de Peñarol por la roja contra Botafogo y un ex jugador de Nacional le respondió

Perchman se refirió al partido Botafogo vs Peñarol en Río de Janeiro, en el que los brasileños ganaron 5-0 con los cinco tantos marcados en la segunda mitad, lo que marcó la serie que se cerró en el Estadio Centenario con un global de 6-3.

“Para los hinchas de Nacional el primer tiempo (de Peñarol) contra Botafogo en Río fue un sufrimiento y fue un goce el segundo tiempo. Y no hay que tenerle miedo a eso”, comentó, sobre su declaración.

Además, Perchman expresó que los directivos de Peñarol tratarían de que no llegue a la directiva de Nacional en caso de que votaran.

“¿Sabes quienes son los que seguro no me votan? Ruglio, Zaindezt, Damiani, Evaristo… Si pudieran, tratarían de que yo no acceda al club”, expresó.