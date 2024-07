"Es muy dudoso": lo que dijo Edgardo Novick sobre la polémica en Peñarol vs Defensor y la sanción a De Armas

Con respecto a la sanción a De Armas, señaló que “es lógico dentro del fútbol”.

“Si el Colegio de Árbitros entiende que hubo errores, ellos entenderán que tenga un descanso o no, si entienden que hubo errores en la jugada del sábado”, comentó.

Embed Este es el gol de Anderson Duarte que el árbitro Mathías De Armas anuló a instancias del VAR. ¿Qué viste vos? pic.twitter.com/91xil6hnyA — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) July 27, 2024

Con respecto a la acción de la polémica, en la que el delantero Anderson Duarte abrió el brazo antes de rematar e hizo contacto con el defensa aurinegro Javier Méndez, Novick dijo que es una situación frecuente en los partidos.

“He visto mucho fútbol y esta jugada la he visto muchísimas veces. A veces no se da tanto en el medio del área, pero sí del medio de la cancha para adelante”, comentó. “A veces lo he visto cobrar y a veces no lo he visto cobrar. Y a veces he visto cobrar con amarilla el movimiento”.

“Por lo general es una jugada dudosa”, agregó el secretario aurinegro. “Este movimiento del sábado realmente es dudoso, muy dudoso, porque es muy leve entre el movimiento que hace el jugador, un pequeños movimiento y el que hace el defensa, que hace un movimiento que avanza sobre el brazo”.

-lcm6583-jpg..webp Novick habló de cómo llegó Leo Fernández a Peñarol Foto: Leonardo Carreño.

Novick señaló que a veces esas situaciones no se cobran.

”Es una jugada dudosa que se podía haber cobrado o no. Pasó adentro del área y terminó en gol, por eso la importancia”, agregó.

“Por algo va al VAR y por algo los jueces lo dudan”, dijo.

Consultado por si la hubiera reclamado si lo ocurrido era al revés, dijo que no es su estilo.

“No soy de reclamar a los jueces porque los partidos son partidos, he victo muchas equivocaciones, pero siempre pienso no en la mala fe. Nunca sería de reclamar estas jugadas”, dijo.

Además, Novick dijo que es “preocupante” que cada vez los jueces vayan más al VAR y que cambien sus decisiones.

“Si hay mucho VAR quiere decir que hay muchos errores en cancha”, señaló.