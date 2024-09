"Estoy muy feliz": la alegría de Diego Aguirre por el 5-0 de Peñarol y el "sueño un poco más cerca" ante Flamengo por Copa Libertadores

Por eso, para cuidar a sus jugadores titulares, el DT colocó un equipo alternativo sin ninguno de los titulares que ganaron 1-0 a los cariocas en Maracaná la semana pasada, para no correr riesgos de cara a la revancha del próximo jueves (19:00 horas) en el Campeón del Siglo.

Aguirre dijo estar “muy contento” por el resultado ante Cerro. “Porque pudimos darle minutos a jugadores que no están siendo titulares habitualmente. Hemos conformado un gran plantel. Eso lo dije. Yo estoy muy contento con todo el esfuerzo que se ha hecho, todo lo que ha hecho el club y la directiva , para primero mantener el equipo y segundo reforzar con jugadores muy importantes”, expresó a VTV.

Cerro vs Peñarol en el Parque Viera Cerro vs Peñarol en el Parque Viera Foto: Inés Guimaraens

Para el DT, al resultado lo condicionó el gol inmediato de Facundo Batista al comenzar el partido, al minuto de juego. “Creo que eso nos dio seguridad, como que el equipo se soltó rápidamente. Cuando Cerro queda con un jugador menos creo que ahí cerramos un poco el partido porque ahí la superioridad se hizo más notoria y fue un partido relativamente tranquilo”.

Además, el DT elogió a los goleadores de la noche. Sobre Batista, que marcó los primeros tres goles, dijo que fue “tremendo”. “Tiene un promedio de goles altísimo, por eso los trajimos”.

“A Babi también los trajimos para hacer goles y ya de paso hicimos dos más. Así que vamos bien”, agregó sobe el brasileño que anotó los otros dos. Además, no descartó que el atacante pueda seguir en el club el año próximo. “Capaz que la gente le pide que se quede de acá a diciembre. Vamos a ver. Esto es fútbol y es muy dinámico. Y hay jugadores que les cuesta más la adaptación”.

“Nosotros tenemos un gran plantel”, reiteró el entrenador. “Tenemos al flaco Avenatti que hizo un gran partidazo, Batista que va goleador, Maxi Silvera… Da gusto tener tan buenos jugadores. Me gustaría poderle dar minutos a todos y disfrutarlos”.

El partido ante Flamengo

El entrenador también fue consultado por el partido de vuelta ante Flamengo del jueves en el Campeón del Siglo y lo que está en juego.

“Sigue siendo un sueño que es verdad que está un poco más cerca que hace unos días, pero que va a ser durísimo. Tenemos que hacer tremendo partido, entregarnos al máximo, tener a toda la gente”, comentó. “Va a ser una fiesta por un lado, una oportunidad histórica y tenemos que trata de aprovecharla”.

El argentino Leonardo Sequeira, que no estuvo este domingo por precaución, estará a la orden el jueves. “Está muy bien”, dijo Aguire. “Tuvo un golpe ayer y justamente pensando en el jueves dijimos que no jugara porque se podía golpear de vuelta. Pero va a estar sin ninguna dudas en el plantel para el jueves, es un jugador que consideramos mucho, así que no hay lesionados”.

La semana de Peñarol comenzará este lunes por la mañana en Los Aromos. “Vamos a trabajar con el equipo ya. Y tenemos dos o tres días para prepararnos”, dijo Aguirre. “Concentramos el día antes, como hacemos habitualmente. No va a cambiar la semana. Sí cambia la importancia, la trascendencia y lo que significa ese partido, pero nosotros seguimos igual y vamos por un camino que ha comenzado principio de año y no nos vamos a apartar de eso”.

Por último, el entrenador dijo tener felicidad por el momento que está viviendo. “Feliz de tener esta oportunidad”, expresó. “De jugar un gran partido y estar a esta altura en etapas decisivas de la Libertadores es algo muy lindo, hace muchísimo que no se daba y por eso todos los que queremos a Peñarol lo estamos disfrutando”.