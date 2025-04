Evaristo González enfrenta a Ruglio en Peñarol por los derechos de TV: "Es histórico que un presidente del club sea hincha de una empresa"

Evaristo: “A mí no me mandó Peñarol, me mandó mi honorabilidad”

En el encuentro del lunes estuvieron el dirigente Evaristo González, el delegado Gustavo Guerra y un funcionario, el gerente de marketing.

Evaristo y Guerra no asistieron por mandato del club, de acuerdo a la conformación del dirigente.

20250421 Evaristo González y Gustavo Guerra en la reunión informativa de la AUF para los integrantes de su congreso.jpeg Evaristo González y Gustavo Guerra Foto: Leonardo Carreño

“Nunca el presidente pidió ni dijo nada”, explicó el actual consejero a Referí.

Además, en El Espectador Deportes puntualizó este martes: “No podía creer la audiencia que éramos (en la reunión). Supuestamente los principales 'jugadores' que estamos en el fútbol, la gente que conforma esta liga (Lufpro) que está totalmente politizada, no estaba ahí. A mí no me mandó Peñarol al Congreso de ayer. A mí me mandó mi honorabilidad. La AUF nos convoca, y ¿Peñarol no iba a estar presente? No podíamos no estar. Había más en la no presencia, un efecto político… estamos equivocados”.

Desde junio 2023, cuando renunció a la secretaría del club por diferencias con la gestión de Ruglio, Evaristo ha sido muy crítico de las decisiones y expresiones del presidente en muchos temas importantes, y particularmente en la posición en defensa de Tenfield que tomó Ruglio.

En setiembre 2023, en una entrevista que brindó en Canal 12, Ruglio se confesó “hincha de Tenfield”.

Ignacio Ruglio Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol Foto: Leonardo Carreño

Evaristo explicó lo que sucedió este lunes en su club: “A la misma hora había consejo en el club y formativas presentaba todo un informe por el cual Peñarol está pasando un mal momento. Estamos profundamente preocupados y fue Pablo Baraldo, quien es integrante de la parte de captación de mi sector y está en este tema muy importante. En el mismo momento se presentaba un informe que llevó años de esta lucha política (por los derechos de TV). Teníamos una directiva que en vez de estar allí, con los representantes principales del club, para pelear nuestros derechos… Peñarol tiene la obligación de pelear por sus derechos por el mejor resultado televisivo y parecería que eso está totalmente dejado de lado, y lo que importa es el amiguismo, de quién soy hincha o algo político. Era muy importante estar y observar para tener los números de esta consultora, que fueron interesantes. A mí no me sorprendieron nada porque son los números que he venido manejado”.

-lcm3833-jpg..webp Evaristo González Foto: Leonardo Carreño.

También apuntó a la diferencia política que existe. “Y parecía que los que estaban, se encontraban allí para aplaudir a Alonso y los que no estaban no. Muy lejos estuvo mi presencia en la reunión para querer aplaudir o no. El único objetivo que tengo es lograr información de primera mano. ¿Qué dice la consultora? Que el fútbol está perdiendo US$ 20 millones por año. Que en los últimos cinco años los clubes nos perdimos de recaudar US$ 80 millones. Y después nos quejamos que los escenarios son un desastre. O Cerro, acorralado a pagar o no jugar, terminó vendiendo una localía (a Nacional) que en este caso incide profundamente en el resultado del campeonato. Si los US$ 80 millones no hubieran ido a particulares y hubieran ido a los clubes, hubiera sido muy probable que no estuviéramos viviendo lo que estamos atravesando en el fútbol”.

Evaristo: “Es histórico que un presidente del club, sea hincha de una empresa”

Luego, el consejero aurinegro explicó acerca de cuál es la posición política de Peñarol en torno a la negociación de los derechos de TV.

“La mayoría del club no tiene compromisos con nadie que no sea Peñarol. Los compromisos personales y amiguismos personales… cuando tengo la obligación de defender fondos que son de los socios, bajo ningún concepto estoy atado a compromisos de amiguismos. Es histórico que un presidente del club (Ruglio), sea hincha de una empresa (Tenfield). ¿Escuchaste decir a presidentes, ‘yo soy hincha de una empresa’, que es la que comercializa? Ese es el primer hecho histórico y grave”.

Consultado acerca de si planteará el tema para votar la mayor oferta. “Se hará. Hoy la mayoría de la directiva, que somos seis integrantes, lo único que nos interesa es el mayor ingreso que tengan Peñarol y el fútbol. Y también hay que conservar el porcentaje mayoritario que tiene Peñarol”.