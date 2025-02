Fabrizio Correa, golero de River Plate, reveló por qué le atajó el penal a Leonardo Fernández de Peñarol

"Fue un gran partido en lo personal y también en lo grupal, pero me quedo con un partido que tuve en Avellaneda por Copa Sudamericana contra Racing , que para mí fue el mejor" , dijo Correa en Minuto 1 que se emite por Carve Deportiva AM 1010.

"Lo veníamos viendo en la semana, vimos videos de los penales de Leo, es un jugador que le pega a cualquier parte del arco, no es que tiene un tiro solo. Me incliné más sobre el remate a mi izquierda y en el momento sabía que iba a tener que asegurar, pegarle fuerte, y me jugué para ahí", declaró.

"Cuando tienen que asegurar le pegan fuerte; si le pegaba de empeine, abierto, se le podía ir afuera, entonces intuí que le podía pegar a mi izquierda", agregó.

"Tuvo penales al medio y erró penales al medio, dos penales contra Nacional en una definición, por eso decidí ir al costado", recordó el golero sobre la definición increíble de la final del Torneo Intermedio 2024 entre los grandes.

"El rebote también fue un remate muy fuerte, pero me incorporé rápido y tuve suerte, porque fue medio cerca, porque si le hubiera pegado para otro lado no me iba a dar", comentó sobre la segunda atajada inmediata al penal, tras un intento de Maximiliano Olivera.

"Inti López creo que me hizo (gestos) con la mano. En el partido me dijo que me había hecho señas, pero la verdad que yo no lo vi", comentó.

En el segundo tiempo, Correa tuvo otra atajada notable contra un Leo Fernández al que dominó psicológicamente: "Fue un pase al medio de (David) Terans que lo deja solo, me le fui yendo encima, intentando no jugarme, porque tiene mucha clase y si me la jugaba me la tocaba por un costado o me la tocaba por el otro, hasta que en un momento ya no me dio más e intenté hacerme lo más grande posible y me pegó en el pie la pelota".

"La pelota es rara, es más chica y más rápida que el año pasado, en los tiros cortos se mueve mucho más, no tanto en los tiros lejanos. Los centros son muy rápidos. Estoy usando los puños para los centros porque llega muy rápido la pelota al área", manifestó Correa.

Al golero lo fue a ver Jorge "Culaca" González, su abuelo, exentrenador de Cerro: "Me felicitó, a mi abuelo lo tengo allá arriba, que me vaya a ver es lo más grande. No iba a ir. De tarde apareció en casa y me preguntó a qué hora jugaba y si podía ir. 'Si claro', le dije y enseguida le saqué la entrada".

Correa tiene 24 años, es generación 2001, debutó el 1º de febrero de 2021, por el Torneo Clausura de la temporada 2020, contra Defensor Sporting y en 2023 tuvo un pasaje a préstamo por La Luz donde también rindió a gran nivel.