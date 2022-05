River Plate cierra su Copa Sudamericana contra Racing en Avellaneda

River Plate visita a Racing en el cierre del grupo B de la Copa Sudamericana ya eliminado de la competencia.

El darsenero se puede convertir en juez del grupo porque Racing, en caso de perder, puede quedar eliminado si al mismo tiempo Melgar vence a Cuiabá como locatario.

El equipo de Gustavo Díaz solo le ganó a Cuiabá como visitante. Perdió sus tres partidos de local y también cayó en Perú con Melgar.

El equipo forma con Fabrizio Correa, Maximiliano Pereira, José Aja, Horacio Salaberry, Santiago Brunelli, Walter Clar; Marcos Montiel, Mauricio Alfonso, Gonzalo Nápoli; Pablo López y Thiago Borbas.

River embolsó US$ 900 mil por participar en el grupo. Dejó de ganar US$ 500 mil por no pasar a octavos de final y ya no puede quedar segundo lo cual ofrece un premio consuelo de US$ 120 mil.