Gonzalo Bergessio respaldó a Eduardo Vargas en Nacional: "Hay que darle un poco de tiempo"

Consultado en el programa Todo Pelota de Carve Deportiva AM 1010 sobre el momento de Nacional, explicó: “Es fácil hablar desde afuera y criticar. Cuando estaba adentro a mí no me gustaba, y no lo hago por un tema de respeto, pero si los muchachos están pasando por un momento de dificultad lo tienen que hablar y solucionar internamente. Puedo formar una opinión de lo que pienso. Criticar y no ser productivo, para mí no sirve de nada”.