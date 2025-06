"Hay cosas que deberían quedar en la interna": Ricardo Vairo reconoció que medidas de fuerza del plantel de Nacional fue ante molestia por declaraciones de Flavio Perchmann

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo , se reunió este jueves con el plantel de futbolistas de Nacional a raíz de la medida que adoptaron los jugadores , de no hablar con la prensa y no participar de actividades con los socios del club, con el fin de llegar a un acercamiento y superar estas diferencias.

“Hablamos bastante, problemas son los problemas, pudimos aclarar un montón de cosas y estamos reconstruyendo todo”, dijo este viernes a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes. “Tenemos que estar unidos en un momento clave del torneo local y no nos pueden estar distrayendo estas cosas”, agregó.

Vairo señaló que las medidas de los jugadores fue una “sorpresa”, sobre todo la de no participar en actividades con los socios del club que suelen realizarse antes de los partidos luego de un sorteo en el que son elegidos algunos de los afiliados.

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Flavio Perchman y Ricardo Vairo.jpeg

¿Qué fue lo que molestó a los jugadores de Nacional?

Ante esa consulta, y si las molestias fueron por declaraciones del vice Flavio Perchman, Vairo señaló: “Nacional está siendo muy expuesto a nivel de medios, todas las semanas con todos los temas, temas que tendrían que estar en la interna y creo que eso genera mayor sensibilidad de las partes. A veces cuando se habla en los medios es muy difícil tener en cuenta qué se puede decir y que no. Viene por ahí. No hay un hecho solo grave, sino que es una sucesión de cosas que ellos entienden, que quedamos en seguir hablando, que no le hacen bien al plantel y a Nacional”.

El presidente albo señaló que antes de ir a Los Céspedes a hablar con los jugadores se reunió con Perchman.

“No quiero que Flavio quede en el centro de la causa de todo esto”, dijo Vairo.

Flavio Perchman Foto: Leonardo Carreño

“Lo primero es que Flavio es una gran persona, no conozco a nadie que no hable bien de él, es un tipo generoso, vive para el fútbol, para Nacional, pero todos sabemos que le gusta opinar. Pero por otro lado es un gran activo que tiene Nacional, para el área deportiva principalmente generar los cambios”, comentó.

“Eso también es reconocido por los jugadores, me lo manifestaron ayer, tienen un gran estima por Flavio, lo valoran muchísimo por su conocimiento y todo lo que está desarrollando, pero hay cosas que deberían quedar en la interna”, agregó.

“De ninguna manera, también quiero aclarar, (los jugadores) plantearon que no querían que Flavio no hable en los medios, lo que tampoco lo permitiríamos, simplemente se tratar de ver qué temas se pueden hablar y qué no, qué cosas le pueden hacer bien y qué no”, agregó.

Para Vairo, “es una situación que no es nada grave”. “Tenemos que estar todos juntos, pero insisto, no hay ninguna situación que se pueda tildar de grave”.

Consultado por si los jugadores iban a levantar la medida de no hablar con la prensa, dijo que espera la respuesta de los futbolistas para ver qué deciden.

Práctica de Nacional en Los Céspedes Práctica de Nacional en Los Céspedes / Archivo Foto: Nacional

“La idea de ellos (los jugadores) era por ahora no hablar, porque muchas veces lo que sienten es que cuando hablan en los medios les preguntaban cosas que Flavio trasmitió, y se sienten en situaciones medio complicadas para poder contestarlas”, dijo el presidente tricolor, quien entiende que primero se levantarían la medida con los socios.

El presidente tricolor señaló que el manejo del tema del interés de Nacional por Maxi Gómez no fue algo que afectara al plantel. “Me aclararon que no”, señaló.

Además, agregó: “Si hay algo que no quiero es que Flavio cambie su esencia, peor cuando tenemos determinado rol tenemos que tener cuidado en las declaraciones que hacemos, porque muchas veces tienen el sentido en informar pero complican en otros temas, sobre todos en las negociaciones, ya lo dijo Flavio, que luego que se tira un nombres después no sale. Son correcciones que hay que hacer cuando estamos en un mundo como Nacional, que es difícil de manejar y en el que hay muchas áreas donde todos opinan".