El Observador / Fútbol / COPA DE LA LIGA AUF

Israel Damonte debutó con triunfo en Boston River contra el Danubio de Diego Monarriz en la Copa de la Liga AUF

Un solitario gol de rebote de Alexander González le dio a Boston River el triunfo ante Danubio en octavos de final de la Copa de la Liga AUF: mirá el tanto de la victoria del equipo de Israel Damonte

12 de enero 2026 - 23:07hs
Boston River

Boston River

Foto: @bostonriver

Boston River le ganó 1-0 este lunes a Danubio en el Parque Viera en partido correspondiente a los octavos de final de final de la Copa de la Liga AUF. En ambos equipos debutaron entrenadores argentinos: Israel Damonte en el Sastre y el ex Juventud, Diego Monarriz, en la franja.

El único gol del partido lo hizo Alexander González, de rebote y con el arco libre.

G-fdyKjXEAAdhIG

En el decurso del partido entraron Miguel Hernández, Diego Piriz, Bautista Pereira, Germán Otaño, Axel Montaña, Maximiliano Cabral, Pablo Cardozo y Facundo Bertolotti.

Esto dijo Monarriz al final del partido:

Octavos de final de la Copa de la Liga AUF

Juventud 3-0 Wanderers

Progreso 0-0 (4-3) Defensor Sporting

Peñarol Central Español

Martes, hora 19.00, Liverpool-Albion en el estadio Charrúa

Martes, hora 21.30, Nacional-Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central

Miércoles, hora 19.00, Montevideo City Torque-Cerro Largo en el estadio Charrúa

Miércoles, hora 21.30, Racing-Cerro en el Parque Viera

Cuadro de la Copa de la Liga AUF

