Israel Damonte debutó con triunfo en Boston River contra el Danubio de Diego Monarriz en la Copa de la Liga AUF
Un solitario gol de rebote de Alexander González le dio a Boston River el triunfo ante Danubio en octavos de final de la Copa de la Liga AUF: mirá el tanto de la victoria del equipo de Israel Damonte
12 de enero 2026 - 23:07hs
Boston River
Foto: @bostonriver
Boston River le ganó 1-0 este lunes a Danubio en el Parque Viera en partido correspondiente a los octavos de final de final de la Copa de la Liga AUF. En ambos equipos debutaron entrenadores argentinos: Israel Damonte en el Sastre y el ex Juventud, Diego Monarriz, en la franja.
El único gol del partido lo hizo Alexander González, de rebote y con el arco libre.