Juventud 3-0 Wanderers: arrancó la Copa de la Liga AUF y los pedrenses golearon para clasificar a cuartos de final

Con goles de David Morosini, Mateo Izaguirre y Bruno Larregui, Juventud despachó a un juvenil Wanderers y espera rival en cuartos de final

11 de enero 2026 - 19:50hs
Juventud vs Wanderers&nbsp;
Juventud vs Wanderers  Foto: @LigaAUF
Juventud

Juventud

Foto: @LigaAUF
Wanderers

Wanderers

Foto: @mwfc_oficial

Juventud goleó 3-0 a Wanderers en el Parque Saroldi en partido correspondiente a la primera edición de la Copa de la Liga AUF. Los goles del equipo del Gallego Sebastián Méndez fueron obra de David Morosini, Mateo Izaguirre y Bruno Larregui.

El partido se iba a jugar el sábado pero debido al temporal que azotó Montevideo, y también zonas aledañas, fue pospuesto para este domingo.

Juventud, dirigido por el argentino Méndez, salió a jugar con la formación del equipo habitual que la temporada pasada hizo historia al llegar por primera vez a clasificar a la Copa Libertadores.

G-abI2AW8AEQVty

Wanderers, en cambio, encaró el partido con un elenco juvenil:

G-ac8xHXkAAFbb5

En Wanderers se produjo el debut de Mathías Corujo como entrenador, luego de que Daniel Carreño se alejara tras la finalización de la temporada 2025, en la que el bohemio quedó muy comprometido con el descenso.

A los 15 minutos de juego el zaguero David Morosini anotó en acción de pelota quieta el primer gol del historial del certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2010479436357853460&partner=&hide_thread=false

Para el segundo tiempo, Méndez mandó a la cancha a estos jugadores: Agustin Pérez, Franco Risso, Diego Simoes, Ignacio Mujica, Facundo Pérez, Pablo Lago, Mateo Izaguirre, Juan Boselli, Bruno Larregui y Gonzalo Gómez.

A los 56', Izaguirre puso el 2-0, bien asistido por Bruno Larregui.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2010492431947432419&partner=&hide_thread=false

A los 65' Bruno Larregui marcó el 3-0, tras una floja reacción del golero Gerónimo Govea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2010495450881683543&partner=&hide_thread=false

En Wanderers ingresaron Emiliano Montes de Oca, Lucca Caula, José Irureta y Lucas Cesano.

En cuartos de final, Juventud se medirá con el vencedor de Defensor Sporting vs Progreso que juegan este domingo en el Parque Prandi a la hora 21.30.

Este es el programa de partidos de los octavos de final del certamen:

G-U8i8TXsAAikxt
