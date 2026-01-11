Juventud 3-0 Wanderers: arrancó la Copa de la Liga AUF y los pedrenses golearon para clasificar a cuartos de final
Con goles de David Morosini, Mateo Izaguirre y Bruno Larregui, Juventud despachó a un juvenil Wanderers y espera rival en cuartos de final
11 de enero 2026 - 19:50hs
Juventud vs Wanderers Foto: @LigaAUF
Juventud
Foto: @LigaAUF
Wanderers
Foto: @mwfc_oficial
Juventud goleó 3-0 a Wanderers en el Parque Saroldi en partido correspondiente a la primera edición de la Copa de la Liga AUF. Los goles del equipo del Gallego Sebastián Méndez fueron obra de David Morosini, Mateo Izaguirre y Bruno Larregui.
El partido se iba a jugar el sábado pero debido al temporal que azotó Montevideo, y también zonas aledañas, fue pospuesto para este domingo.
Juventud, dirigido por el argentino Méndez, salió a jugar con la formación del equipo habitual que la temporada pasada hizo historia al llegar por primera vez a clasificar a la Copa Libertadores.
Wanderers, en cambio, encaró el partido con un elenco juvenil:
En Wanderers se produjo el debut de Mathías Corujo como entrenador, luego de que Daniel Carreño se alejara tras la finalización de la temporada 2025, en la que el bohemio quedó muy comprometido con el descenso.
A los 15 minutos de juego el zaguero David Morosini anotó en acción de pelota quieta el primer gol del historial del certamen.
Para el segundo tiempo, Méndez mandó a la cancha a estos jugadores: Agustin Pérez, Franco Risso, Diego Simoes, Ignacio Mujica, Facundo Pérez, Pablo Lago, Mateo Izaguirre, Juan Boselli, Bruno Larregui y Gonzalo Gómez.
A los 56', Izaguirre puso el 2-0, bien asistido por Bruno Larregui.