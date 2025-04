Jadson Viera, que se prepara para enfrentar a Independiente por Copa Sudamericana, explicó por qué se quedó en Boston River y no fue a dirigir en Nacional

Mientras Boston River ya se encuentra en Buenos Aires a la espera del trascendental partido de este martes, luego de lo que fue su debut con un 3-3 ante Guaraní de Paraguay en el Estadio Centenario, Jadson Viera dio sus explicaciones de por qué no llegó a Nacional como nuevo técnico y que nunca rechazó la oferta.

"En diciembre tenía hablada la renovación con la gente de Boston River y ese mismo día le comenté de esa posibilidad (de pasar a Nacional). Recibí un mensaje de (el gerente deportivo rojiverde) Pablo Álvarez a la hora 0.30 diciendo 'muchas gracias por todo, cada uno sigue por su camino'", dijo Jadson Viera este lunes en Carve Deportiva.

Boston River Guaraní copa sudamericana 2025/ Jadson Viera Foto: Leonardo Carreño

Y prosiguió: "Ahí tuve una comunicación con Flavio (Perchman) y le dije: ‘Entiendo lo que vos necesitás y que recién estás arrancando, pero me estoy quedando sin nada’. Le pregunté cómo la veía y qué le parecía, y me dijo que iban a arreglar a Martín Lasarte. Esperé a ese momento y a la 1 le escribí a Pablo para seguir en Boston".

Jadson contó que "mucha gente me dice que el tren pasa una vez sola, no dos. Y, bueno, si no pasa más, seguiré por mi camino y le desearé siempre lo mejor a Nacional. Jugué ahí y la pasé de maravilla".

El técnico de Boston River dijo que "había hablado con la gente de Boston. Lo que buscaba era un consenso. También le había comentado a Flavio que, si me necesitaba urgentemente, contara conmigo. Entre una cosa y otra, por la amistad, y uno pensando el momento y agarrando experiencia, dejé clara mi postura".

“Me pasó también que en Boston tengo jugadores a los que les pedí un esfuerzo para acompañarme por lo menos estos seis meses, que iban a ser difíciles. Quería cumplir con lo mío, y si surgía una posibilidad, que se diera con el consenso de todos, pero no llegamos a un consenso con Boston River", agregó.

Jadson Viera Foto: Leonardo Carreño

A su vez, sostuvo que "la situación tomó un estado de mucha prensa y el club (Boston River) me necesitaba. Yo tenía una palabra acá y el club no iba a tener tiempo de traer a otro entrenador. Se creyó que no era el momento para llegar".

"Por momentos uno se visualiza (en Nacional) y me pasó también en diciembre. Estoy tranquilo, porque sé que estoy en el camino. Nacional mueve mucho. No fue el momento y por algo pasan las cosas. Quería que quedara claro que no fue que dije que no", terminó diciendo Jadson Viera.