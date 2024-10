La bronca de Ignacio Ruglio por el cambio de localía de Peñarol: "Nos parece muy injusto que Botafogo haya hecho en Brasil lo que quiso"

"Conmebol nos advertía que si Peñarol y el Ministerio no daban la posibilidad con las dos parcialidades iban a tomar la resolución de jugar a puertas cerradas o jugar en el exterior del país. No nos dejó otra opción. Hoy estuvimos negociando todo el día, pero la respuesta fue siempre la misma: o se sacaba el partido al exterior o se jugaba sin público. Conmebol, que es el que organiza los campeonatos, fue bien tajante, nos dijo que tienen antecedentes, que ya sacaron una final de América entre River y Boca y lo llevaron a Madrid. La parte deportiva, los jugadores y los dirigentes también queríamos jugar este partido con nuestra gente y no a puertas cerradas. Fue así que decidimos buscar caminos de entendimiento, pero no prosperaron. Fue ahí que la AUF y el Ministerio del Interior nos recomendaron jugar en el Centenario, con gente. La idea en el inicio no nos gustó porque era sentar un precedente de que salíamos de nuestra casa, cosa que no queremos permitir. Pero en este caso Conmebol es el organizador de la Copa Libertadores e iba a tomar la resolución de sacarnos de acá y ya no teníamos más tiempo. El Ministerio del Interior fue bien en claro que no habilitaba las dos parcialidades en el Campeón del Siglo, pero sí en el Centenario por las vías de acceso a la tribuna Colombes. También hablamos con Diego Aguirre y los jugadores, todos querían jugar en el Campeón del Siglo pero de ninguna manera querían jugar a puertas cerradas, por ende, el daño menor era este", comenzó diciendo Ruglio en la sala de sesiones del consejo directivo de Peñarol, ubicada en el Palacio Peñarol.

"Nos parece muy injusto que Botafogo haya hecho en Brasil lo que quiso. Nos dijeron que tienen expedientes abiertos y que llegado el momento se les pondrán sanciones. Con todo eso, logaron venir acá y jugar en el Estadio Centenario.

"No es porque seamos Uruguay que somos un país sin peso comparado con los poderosos, sino también estaban esos antecedentes", remarcó una y otra vez Ruglio.

"Si no hacíamos esto nos exponíamos a multas y a cierres de cancha para 2025", agregó.

"El Ministerio explicó en forma bien clara que los hechos que ocurrieron en Brasil fueron desmedidos, por eso nuestro enojo con Conmebol y con el resto. Si Botafogo generó allá emboscadas, desmanes y no cuidó la salud del evento deportivo, todavía acá se lo premia con la salida de Peñarol de su cancha. Pero el Ministerio nos dijo que en el Centenario solo con la Colombes para Botafogo que van a ser solo 700 y con las vías que tiene de entrada el Centenario ahí van a poder darle seguridad a esa gente cosa que en el Campeón del Siglo no estaban para hacerlo", manifestó el titular de los aurinegros.

"No nos hace felices salir de nuestra cancha, hace 48 horas que estamos negociando, pero Conmebol nos dio un ultimátum y por más que piense que es muy injusto todo esto, ya había ese antecedente de llevar a Madrid una final de Copa Libertadores. Son decisiones que indignan, que dan mucha rabia. Están premiando al que te embosca, al que te arma una batalla campal, al que te retiene en el estadio una hora y 55 minutos, a los que lastiman a la gente. Los premian en Uruguay una semana después", agregó.

"Si no te alineás a lo que ellos deciden, ellos te sacan", dijo sobre Conmebol. "Estábamos a 15 minutos de que decidieran hacernos jugar a puertas cerradas o que fijaran el partido en el exterior".

¿Qué tienen que hacer los hinchas de Peñarol por el cambio de localía del Campeón del Siglo al Estadio Centenario"

El vicepresidente Eduardo Zaidensztat, por su parte, expresó el procedimiento que deben hacer los hinchas para ingresar al Estadio Centenario.

"Los socios de Peñarol que sacaron entradas, ya nos comunicaron con las ticketeras, y con las mismas entradas no van a tener problemas de entrar al Estadio Centenario. El Ministerio del Interior nos pidió exclusividad en la Colombes. Por lo tanto, los que sacaron Guelfi y Cataldi van a estar en la Tribuna Ámsterdam, la Damiani a la Olímpica y lo mismo para los butaquistas. En la América va a estar la gente de los palcos en la tribuna. Les pedimos disculpas a los socios e hinchas por estas incomodidades, pero este es el mal menor para Peñarol. El consejo directivo adoptó esta decisión por unanimidad en consenso con el cuerpo técnico y los jugadores. Le pedimos a nuestra hinchada que apoye como siempre", explicó el vice y tesorero de Peñarol.

"No se van a vender más entradas, no va a ser cómodo el cambio, los que pagaron estacionamientos. Son muchos cambios", agregó por su parte Ruglio.

!Es de las mayores frustraciones como presidente. No poder jugar en nuestra casa y estar a 15 minutos de que nos dijeran que íbamos a jugar a puertas cerradas o que nos sacaran de Uruguay", concluyó.