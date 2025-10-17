La charla del Maestro Óscar Washington Tabárez y Sergio Blanco; mirá las fotos y el mensaje del Chapita

La charla del Maestro Óscar Washington Tabárez y Sergio Blanco La charla del Maestro Óscar Washington Tabárez y Sergio Blanco La charla del Maestro Óscar Washington Tabárez y Sergio Blanco La charla del Maestro Óscar Washington Tabárez y Sergio Blanco La charla del Maestro Óscar Washington Tabárez y Sergio Blanco La charla del Maestro Óscar Washington Tabárez y Sergio Blanco

El Maestro Óscar Washington Tabárez, histórico entrenador de la selección uruguaya y el fútbol uruguayo, y Sergio “Chapita” Blanco, quien está en los comienzos de su carrera como director técnico, compartieron un encuentro y una charla.

"Mañana de escuchar, mirar, aprender y sobre todo recordar!!", escribió Sergio Blanco en sus redes sociales, donde compartió fotos del momento junto al ex DT celeste, quien también fue campeón de América con Peñarol en 1987.

Además de la charla, ambos se sacaron fotos en una galería marcada por objetos y camisetas de Wanderers, club por el que ambos pasaron.

Tabárez, de 78 años, jugó en el bohemio en 1974 y 1975 y luego lo dirigió en 1986 y 1986.