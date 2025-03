La crítica de Gonzalo Moratorio a Conmebol por el juez que eligió en el TAS contra Peñarol: "Ponen un suizo, una persona fría, apática"

"Peñarol, a través de su abogado externo del estudio español contratado, no recibió ningún tipo de notificación de que la cautelar fue rechazada", expresó este martes Gonzalo Moratorio en Minuto 1 que se emite por Carve Deportiva.

La noticia fue divulgada por el periodista argentino César Merlo lo cual generó gran molestia en filas de Peñarol que al día de hoy no tienen notificación alguna de parte del TAS.

¿Proceso abreviado? Solo si hay acuerdo de partes

"Como parecería que la cautelar no va a salir, los jueces pueden optar por un proceso abreviado", dijo Moratorio.

Sin embargo, desde la interna de Peñarol, especialistas jurídicos que siguen de cerca el tema explicaron a Referí que para optar por un proceso abreviado, las partes (Conmebol y Peñarol) deben ponerse de acuerdo con ello.

La crítica de Gonzalo Moratorio basada en un estereotipo

"Los tres jueces ya están decididos: uno es argentino, que es el presidente, Peñarol propuso un brasileño y Conmebol uno suizo", dijo Moratorio que ahí se despachó con una dura crítica a la opción tomada por Conmebol, basándose en la nacionalidad del árbitro electo.

"Conmebol muy viva porque no propone ningún latinoamericano que sepa un poquito del folclore, de cómo se vive el fútbol por estos lares sino que manda un suizo, una persona fría, apática, que seguramente esté en contra de cualquier tipo de festejo que esté fuera del reglamento y la cultura. Ellos hablan de lo que es América Latina y cómo se vive el fútbol, pero no ponen un juez que entienda lo mismo que entendemos todos. Estos tres jueces pueden resolver ir por un proceso abreviado (NdeR: en realidad eso lo tienen que acordar Peñarol y Conmebol), que parece ser por la línea que va, si se ratifica que la cautelar se rechaza y en 15, 20, 30 días haya fallo definitivo y de esa forma la cautelar no tendría efecto porque solamente tendrías un partido de suspensión confirmado de antemano y saldría antes de los otros dos partidos, el 14 de mayo de Olimpia (y el 29 de mayo con Vélez Sarsfield). Esa opción que puede pasar es que se rechace la cautelar, pero hay un compromiso de sacarlo por proceso abreviado (NdeR: en realidad eso lo tienen que acordar Peñarol y Conmebol) y en menos de un mes está el fallo y si tenemos algo de posibilidades se puede ejecutar en esta fase de grupos, y de tener gente con Olimpia y Vélez que sería espectacular, o solo con Vélez", dijo Moratorio.

"No va a ser con público de ninguna de las dos instituciones", manifestó el exdelegado sobre el partido entre Peñarol y San Antonio.

La historia del fallo de Conmebol contra Peñarol

Conmebol multó a Peñarol en US$ 163 mil y le impuso una sanción de jugar tres partidos de local a puertas cerradas.

Peñarol apeló el fallo de Conmebol, pero a fines de enero fue notificado de que el fallo permanecía incambiado.

A sabiendas de que la apelación no prosperaría ante Conmebol, Peñarol contrató un prestigioso buffet español, Senn Ferrero, para presentar su apelación ante el TAS. El abogado que entiende en la causa es Iñigo De Lacalle.

En la apelación que Peñarol presentó, le pidió al TAS que adopte una medida cautelar para poder empezar a jugar la Copa como local y cuando esté el fallo, si es que se mantienen los tres partidos a puertas cerradas o si se baja alguno, los mismos se cumplan una vez que esté el dictamen definitivo.

Por esa razón, el martes 8 de abril, no habrá hinchas en el Campeón del Siglo contra San Antonio Bulo Bulo. El 14 de mayo, Peñarol recibirá a Olimpia y el 29 del mismo mes a Vélez Sarsfield.

La opinión de Gonzalo Moratorio sobre el campo de juego del Campeón del Siglo

Consultado en el mismo programa por la "preocupación por el terreno de juego que no se ha visto de la mejor manera en estos últimos partidos", Moratorio respondió: "Está en pleno momento de un momento de resembrado, ya entró el otoño y hay una situación que ajustar, pero va a mejorar y para la Copa Libertadores va a estar impecable".

En realidad, el campo de juego no fue resembrado en estos días.

No llegó a su mejor forma para el estreno oficial en la temporada contra Boston River porque Diego Aguirre usó frecuentemente el escenario. Sin embargo, en ese partido solo tuvo algún detalle y en líneas generales lució muy bien.

"Ya me lo comentó el ingeniero agrónomo y responsable en el Campeón del Siglo que va a estar espectacular para la Copa Libertadores y que se está haciendo ajuste entre partidos en zonas donde está un poco complejo. Dificultó un poco la lluvia, es algo normal, hay un tema de tiempos entre partido y partido que se trata de mejorar y recuperar y no está dando el tiempo para el resembrado, etcétera, etcétera, pero no hay ningún problema", explicó Moratorio.

En realidad, el encargado del césped del Campeón del Siglo es Martín Álvarez que es licenciado en gestión agropecuaria.

"Lo otro que nos comentaron es que si bien se ve en algunos lugares complejo, de liso y estabilidad está 100% correcto. Si bien estéticamente puede que no sea la mejor hoy por hoy, desde el punto de vista del juego y de la estabilidad del piso está correcta.

Así está el Campeón del Siglo este martes: