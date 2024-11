La decisión poco habitual en la historia del club que tomaron los socios de Nacional en la Asamblea anual registrada este viernes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1862667518336213367&partner=&hide_thread=false Con una asistencia de 521 socios, la Asamblea General Ordinaria aprobó por amplia mayoría el Balance 2023-2024. Este año, la memoria no fue aprobada.

Una vez más, el Decano da muestras claras de democracia, en una instancia de socios que se dio desde el máximo respeto.



¡Viva… pic.twitter.com/3UGUSvzMWM — Nacional (@Nacional) November 30, 2024

El pasivo aprobado fue de US$ 35.000.000, aunque la Lista 8 para las elecciones, encabezada por Ricardo Vairo, expresó: "Es importante aclarar que este año hubo un cambio de criterio respecto al año anterior que hizo que el pasivo sea de US$ 34,800,000 aproximadamente. De no haber estado este cambio, el pasivo sería aprox US$ 42,000,000".