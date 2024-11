Andrea Lanfranco sobre la denuncia a la AUF en la Justicia: "No hay balances fraudulentos, ni adulterados ni desvíos de fondos"

Su intención de romper el silencio surgió a partir del diario vivir en el que en varios círculos que frecuenta en su vida personal, a veces en serio y en otras ocasiones en broma, le consultaron por los US$ 25 millones que entraron a la AUF desde Conmebol y que, según los denunciantes, nunca llegaron a los clubes del fútbol uruguayo.

“Se ha instalado un relato y se transmite ese relato, está en el aire y uno lo palpa en distintos ambientes, y que dice que en la AUF desaparecieron millones y millones de dólares. Y la verdad es que llega un momento en que uno dice basta. Vamos a aclarar esto”, expresó en diálogo con Referí.

“Eso no es así”, comenzó diciendo sobre la denuncia que apunta a que desaparecieron millones de dólares de la AUF.

“No hay balances fraudulentos, ni adulterados ni desvíos de fondos. Tampoco faltante alguno de dinero. Todos los estados contables de AUF están auditados por firmas internacionales nombradas por el Congreso y además, tenemos dos auditorías más de los fondos de FIFA y de Conmebol, y son ellos los que mandan las auditorías para revisar esos fondos. Esto quiere decir que en determinado momento aquí en la AUF hay tres equipos de auditoría que están trabajando con la gente de contaduría y además está la comisión fiscal”, indicó la dirigente.

"La denuncia se basa en un informe, no en una auditoría"

“Nos enteramos de la denuncia a través de Twitter (por la red social X), donde se empezó a hablar de un faltante de US$ 30 millones. Recién pudimos tener acceso a la demanda cuando los abogados fueron a Fiscalía y ahí nos dimos cuenta de que la denuncia se basa en un informe, en un análisis de un informe titulado Informe de Análisis e Interpretación de Estados Financieros, pero no en una auditoría”, explicó.

¿Cuál es la diferencia entre un informe y una auditoría? “Un informe es tomar un documento, hacer comparaciones e interpretar. No es lo mismo que una auditoría que viene, se instala y revisa los documentos para poder decir si los estados contables representan o no la situación económica financiera de la empresa”, explicó.

“Ese informe toma los balances de Conmebol desde el año 2019 hasta el 2023, informes que están en la página web de Conmebol, y los compara con los balances de la AUF. Lo que hicieron fue tomar los saldos que figuran como adelantos de Conmebol a la AUF en esos años y sumarlos. Ahí está el primer error, gravísimo error, es un error contable”, afirmó Lanfranco.

“Lo voy a decir técnicamente, están sumando activos de determinado momento del estado de situación y hacen la sumatoria de esas mismas cuentas y ahí llegan a US$ 30 millones. Eso es un error enorme. Voy a poner un ejemplo claro. Es como si yo te preguntara cuánto dinero tenés en la cuenta del banco y me decís que tenés 100. Y al siguiente mes me decís que tenés 150 y ahí, la interpretación que hago es que tenés 250. Más burdo te lo digo: si hoy tenés 60 años y mañana cumplís 61 con la lógica de este informe tendrías 121 años”, ironizó.

En el mismo sentido expresó que es profesora de facultad desde hace 33 años de Contabilidad I, y s un alumno le presentara ese informe "debería decirle que debe recursar o si no, que se dedique a otra cosa”, afirmó.

“El informe que hizo esta empresa llega a conclusiones falsas e induce a error. ¿Por qué decir que faltan US$ 30 millones cuando en realidad no faltan? Es un disparate total. Lo que tengo que hacer es decir qué pasó en cada año y en todos los años hubo auditoría y que se auditó el 100% de la documentación y de los movimientos contables”, comentó.

Respecto a la auditoria de la AUF, explicó: “La Asociación tiene una auditoría estatutaria que es elegida por el Congreso, que se establece cada cuatro años porque es sano el cambio. Todas las que tuvimos son de primera línea, reconocidas nacional e internacionalmente”.

El destino del dinero que ingresó a la AUF

Según Lanfranco, Fiscalía no le solicitó el balance a la AUF sino que pidió que se respondieran preguntas específicas para indagar cuál fue el destino de las partidas que Conmebol le dio a la AUF en 2021, 2022 y 2023 que, según lo denunciado por los clubes, suma US$ 26 millones.

“Entonces hay que ir año por año. Generalmente, a fin de año, cuando se termina el Campeonato Uruguayo, Conmebol pide informes acerca de cómo salieron ranqueados los clubes, quiénes clasificaron a Copa Libertadores y quiénes a la Copa Sudamericana. Una vez que se comunica eso, los clubes pueden pedir por anticipado, en diciembre, el caché que ya les corresponde. El pedido debe estar firmado por las autoridades solicitando el 50% del monto a percibir al año siguiente, la Asociación lo recibe, hace una nota y la envía a Conmebol que después es la que decide”.

“En el monto que figura en el informe de 2021, el 100% fue para los clubes que participaron de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Esos fondos llegaron en diciembre. La AUF los recibió y los transfirió a los clubes. No son fondos para la AUF, entran por la AUF para los clubes”, informó.

Después, cuando se cierra la participación al año siguiente de cada club en el torneo internacional, Conmebol paga el 50% restante.

“Ese patrón se repite en los tres años porque los clubes siempre piden el adelanto. Del dinero que en 2022 envió Conmebol, que fue US$ 5.914.090, el 70% fue destinado a la participación de los clubes en torneos internacionales y lo restante fue dinero de preparación para la Copa América. Dos años antes del torneo, Conmebol dio dinero a sus asociaciones miembro para empezar a preparar el certamen continental, para la estructura de la selección”, indicó.

“Y en 2023 aparece el fondo de fortalecimiento de Conmebol, una partida con la que quisimos ayudar a los clubes por las necesidades que tienen para otorgarles un monto aparte del que reciben por conceptos de derecho de televisión”, agregó.

Lanfranco explicó de esta forma la partida enviada por Conmebol el año pasado: “Es una ayuda para que los clubes no tuvieran que salir a buscar en otro lado. Esta ayuda que está haciendo Conmebol es con cero interés, tanto para la AUF como para los clubes, no es a altas tasas de interés como llegué a leer, lo cual también es totalmente falso. La idea es que se devuelva y se vaya descontando cuando se firme un nuevo contrato de televisión, en 2026”.

Los únicos clubes que no tomaron esos dineros son Peñarol, Liverpool, Deportivo Maldonado, de Primera División, y Montevideo City Torque de Segunda.

Entonces, la contadora e integrante del comité ejecutivo explicó: “De los US$ 15 millones que Conmebol envió en 2023, el 81% fue para los clubes entre ese fondo y las participaciones en copas y el resto fue para preparación de Copa América”.

Los números de los derechos de TV y el fondo de fortalecimiento

Tenfield paga actualmente por contrato de televisión a los clubes del fútbol uruguayo un total anual de US$ 13.600.000, con el último ajuste y el valor del dólar de este mes, a $ 43.

Los clubes perciben cuotas bimestrales y cuatroimestrales, que a lo largo de un año equivalen para Nacional y Peñarol US$ 1.873.441. Los ingresos por mes de los grandes son US$ 156.120.

Los clubes chicos de Primera ingresan US$ 564 mil por año, lo que equivale a US$ 47 mil al mes.

Los equipos de Segunda División Profesional cobran anualmente US$ 139.200, es decir que al mes cada club (son 14) embolsa US$ 11.600.

Lanfranco explicó que el subsidio que AUF entrega por los ingresos de Conmebol supera el 50% de lo que se paga mensualmente por derechos de TV.

¿Cómo es el mecanismo para que cada club reciba el dinero del fondo de fortalecimiento? Cada club solicita mensualmente el cobro de este fondo y no se puede pedir el pago retroactivo si no se solicitó oportunamente.

Para la dirigente que se formó en Wanderers, la razón de lo que está ocurriendo en el fútbol está directamente vinculado al final del actual contrato de televisión, el último día de 2025.

“La que ocurre ya lo han explicado tanto el presidente (Ignacio Alonso) como Matías Pérez: se está acercando el final del contrato de televisión y es una forma de embarrar la cancha, pero están agraviando no solamente a las personas, también a los funcionarios. Esta es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Creo que la Asociación no se merece esto. Además, sobre esta denuncia, el propio (Ignacio) Ruglio afirmó públicamente que Tenfield le ofreció firmar la denuncia y él dijo que no lo hacía porque estaba Gastón Tealdi (dirigente de Peñarol) entre los denunciados”, afirmó.

“Yo estoy imputada y mis compañeros también y sé cómo hemos trabajado. Entonces no puede quedar un relato de que la Asociación Uruguaya de Fútbol o nosotros hicimos desaparecer US$ 30 millones”.

La calificación del BROU y el día después de esta denuncia

¿Qué ocurrirá el día después que falle la Justicia? “Después de que la Justicia se expida, ahí cada uno de nosotros podrá hacer lo que entienda pertinente. Yo no descarto nada”, afirmó Lanfranco que sopesará en el futuro "adoptar medidas penales por la forma en que procedieron los clubes a través del mencionado informe”, adelantó.

Consultada por la calificación del Banco República a la AUF que bajó a grado 4 una vez conocida la denuncia, lo definió como "algo coyuntural".

Además, planteó: "Este año haremos todos nuestros mayores esfuerzos para que el balance no se presente tan tarde como lo presentamos (en 2024) y que en abril podamos llamar a un Congreso para presentarlo a aprobación. La AUF no está fundida, por supuesto que no. El patrimonio bajó, pero está revertido ya. O sea, hemos hecho todo este esfuerzo de conseguir el préstamo de Conmebol con cero interés para ayudar a los clubes. Es una política que tuvimos. Fue una decisión que tomó este Consejo Ejecutivo. Estresar nuestras cuentas para ayudar a los clubes. ¿Para qué? Para que tengan libertad, para poder hacer un llamado con todas las garantías, un llamado nuevo que sea diferente y olvidarnos del pasado y hacer algo nuevo de acá para adelante".

Los US$ 6 millones que la AUF dio en subvenciones a los clubes en 2023

Lanfranco remarcó que en el estado de resultados con el balance que se cerró el 31 de diciembre de 2023, la AUF tendría superávit si no se tienen en cuenta todas las subvenciones que otorga a los clubes.

“La Asociación dio US$ 6 millones en subvenciones a los clubes. En juveniles subvenciona el arbitraje y la seguridad de 2.800 partidos por US$ 1.700.000. En fútbol femenino se subvencionan 600 partidos al año, en una inversión que ronda el US$ 1 millón. Al fútbol sala se le da US$ 600 mil y al fútbol playa US$ 377 mil. Además, el VAR lo costea la AUF y los clubes no han pagado un dólar por el videoarbitraje. Esto último no está incluido en estos US$ 6 millones y sale US$ 2 millones al año. Los mangrullos que se colocaron en las canchas para poder poner cámaras para el funcionamiento del VAR también los pagó la AUF, y los clubes lo deben mantener”, concluyó la primera mujer que integra el comité ejecutivo de la AUF.