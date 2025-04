La figura del fútbol italiano que visitó a su amigo y ex compañero Diego "Ruso" Pérez en el Complejo Uruguay Celeste

Diego Ruso Pérez y Marco Di Vaio Diego Ruso Pérez y Marco Di Vaio

Fue en ese club donde el exvolante de la selección uruguaya finalizó su carrera en 2015 e inmediatamente tuvo la propuesta para ser DT.

Como informó Referí en aquel momento, su amigo y manager deportivo del club, el exgoleador italiano Marco Di Vaio, le hizo una propuesta antes de que se fuera de vacaciones: ser entrenador de las inferiores de la institución, lo que implicaba cerrar su carrera como futbolista.

Marco Di Vaio y Diego Pérez en Bologna Marco Di Vaio y Diego Pérez en Bologna

El campeón de la Copa América 2011 aceptó y comenzó su carrera en las juveniles de Bologna.

Actualmente, tras volver a Uruguay, desde 2022 el Ruso es entrenador institucional de las selecciones juveniles celestes y quedó al frente de la sub 18 con la que trabajará para formar a la próxima sub 20, tras la no renovación de Fabián Coito luego de no clasificar al mundial 2025 de la categoría.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1908281106803109987&partner=&hide_thread=false -



Se comienza a trabajar con lo que será la - que competirá en 2027 y estos son los convocados de Diego ‘Ruso’ Pérez.



Entrenarán por la mañana, de lunes a miércoles en el Complejo Celeste#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/XVnAhwm1v8 — Selección Uruguaya (@Uruguay) April 4, 2025

Además, ha sido entrenador de la selección uruguaya local.

Di Vaio, que entre varios equipos jugó en Lazio, Parma, Juventus, Valencia y Mónaco, se retiró en 2014 en Montreal Impact de Canadá. Luego, comenzó su carrera como directivo.