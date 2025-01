La foto de Mathías Acuña y Juan Izquierdo y el sentido mensaje que compartió un excompañero de ambos en Wanderers

“Hoy me toca a despedir a otro amigo a la distancia. Duele mucho, veo esta foto, esas caras, esas risas, esos cuerpos llenos de alegría y pienso mucho en el vacío que dejaron. Me duele mucho porque me identificaba mucho con ustedes. Lo que me enseñaron, lo que me putearon y lo que más me acuerdo lo que nos reíamos”, escribió el atacante.

ACUÑA IZQ.jpg La foto y el mensaje de Mathías Acuña y Juan Izquierdo que compartió Diego Hernández

“Con los ojos llenos de lágrimas me toca quedarme con los mejores recuerdos. La jeepeta como le decías negro Juan. Le doy gracias a la vida por ponerme esta gente en el camino. Hoy y siempre los recordaré, muere quien olvida y yo no me olvido de la gente que me ayudó cuando más lo necesité sin pedir nada a cambio”, agregó Hernández.

“Con el tiempo te vas a dar cuenta me decían, si será verdad. Hasta siempre repiques”, agregó Hernández, quien había sido uno de los últimos jugadores en intercambiar mensajes con Izquierdo antes de su muerte.

El mensaje del atacante cerró con las iniciales y los números de sus compañeros: “J.I 4 M.A 29”.

La muerte de Mathías Acuña

El delantero uruguayo Mathías Acuña se suicidó en la habitación que ocupaba en un hotel de la ciudad ecuatoriana de Ambato, anunció este sábado el presidente vitalicio del club Musuch Runa, Luis Alfonso Chango.

"Estábamos dialogando hoy con el empresario del jugador Acuña, pero nos llevamos la sorpresa de que se quitó la vida", dijo Chango al diario 'El Universo', de la ciudad portuaria de Guayaquil.

El directivo añadió que había conocido, a través de las redes sociales, sobre los problemas familiares que tenía el goleador de 34 años.

0021865962.webp Mathías Acuña C. Dos Santos

Mushuc Runa expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del jugador, que fue fichado el año pasado y se convirtió en una de las figuras del club en la Liga Pro de 2024 al anotar 8 goles en 15 partidos.

Además, la entidad se clasificó para la Copa Sudamericana.

El viernes, a su llegada a la ciudad andina de Ambato, donde su club ha programado el comienzo de la nueva pretemporada, Acuña expresó su deseo de cumplir un destacado año.

No obstante, el 23 de diciembre pasado fue acusado por su expareja por presunto maltrato físico y psicológico.

Tras la acusación y mientras se cumplía la investigación, Acuña debió usar una tobillera electrónica.

"Lo hacen como medida cautelar, no por ser culpable. En este país las leyes son así: Te ponen la tobillera (dispositivo de rastreo) por todo lo que sucedió anteriormente en otros casos y para que ellos (los servidores judiciales) tengan un control; pero repito, no por ser culpable".

El futbolista dijo que la tobillera electrónica le ha dado "tranquilidad", porque su exapareja no podrá inventarse un eventual acercamiento ilegal, y porque le ha servido para "terminar esta relación tóxica de años".

"Estoy tranquilo, rodeado de los míos que me conocen y saben que nunca violenté a nadie. Tengo dos hijas mujeres y quiero que las respeten y cuiden como deben, nací de una mujer, no tengo nada más que decir", había dicho.

Con base en EFE