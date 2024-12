La millonaria deuda con Diego Polenta que hace tambalear a un tricampeón de la Copa Libertadores de América

Diego Polenta no terminó bien la temporada en Nacional. Al cabo de la participación tricolor en la Copa AUF Uruguay, la última competición del año, el capitán dijo que no sabía si iba a continuar jugando al fútbol profesional. Sobre su continuidad en Nacional, el flamante vicepresidente albo, Flavio Perchman, expresó: “No sé si va a seguir jugando al fútbol, porque queremos tener otro tipo de zaga, porque tenemos tres juveniles que viene pidiendo pista a morir. Por eso. Punto y aparte, no hay nada más ni nada extra”.