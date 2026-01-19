La última decisión que adoptó Diego Aguirre previo al partido con Racing, por cuartos de final de la Copa de la Liga AUF

El Parque Viera será este lunes de noche, desde la hora 21.30, escenario del tercer partido amistoso de Peñarol en la pretemporada 2026 y tendrá una particularidad: Diego Aguirre no dirigirá y en su lugar estará al frente del equipo el entrenador de Tercera División, Julio Mozzo , con su cuerpo técnico.

Peñarol enfrentará a Racing en el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga , un torneo de verano que generó la AUF. El ganador del encuentro clasificará a la semifinal.

Aguirre estuvo en el primer encuentro de Peñarol, en la victoria por penales 5-3 ante Central Español , luego de igualar 0-0 en los 90 minutos.

El entrenador dirigió a un plantel de juveniles y de suplentes que no tienen lugar en el primer equipo con el que está preparando la temporada 2026.

PEÑAROL Washington Aguerre se distendió con su familia mientras se resuelve su situación en Peñarol y tras no jugar el sábado ante River Plate

URUGUAYOS El ex Peñarol Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino, que goleó por el Paulistao; mirá el video

En el partido que se desarrolló el pasado lunes en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas se vio al entrenador seguir el juego desde el banco de suplentes, junto a su asistente, Juan Verzeri, sin brindar indicaciones.

Para el segundo partido de este torneo amistoso, Aguirre decidió dejar la tarea a Mozzo, el entrenador de Tercera, porque son los futbolistas que habitualmente dirige y con los que trabaja todo el año.

Nacional y Peñarol decidieron jugar este torneo de verano con suplentes. También Liverpool, quien debutó ante Albion bajo la dirección técnica de Gonzalo Ramos, entrenador de Tercera. Camilo Speranza, nuevo DT negriazul observó el partido desde la tribuna.

Peñarol volverá a jugar este miércoles a la hora 21 ante Colo Colo por la Serie Río de la Plata y será dirigido por Aguirre.

Dónde venden las entradas para Peñarol vs Racing

Las entradas para Peñarol vs Racing se venden en AUFTickets. Peñarol ocupará en exclusiva las tribunas Obdulio Varela, Jorge Barrios y compartirá la René "Tito" Borjas entrando por la puerta 2.

Los precios son de $ 250 para socios y $ 350 las generales.

La parcialidad de Racing ingresará a la tribuna Borjas por la puerta 1 y los precios también serán de $ 250 para socios y $ 250 las generales.

La probable formación de Peñarol

El equipo de Mozzo tendrá la base del que jugó contra Central Español en octavos de final en Minas ganando por penales: Leandro Díaz, Matías González, Andrés Madruga, Rodrigo Álvez, Kevin Rodríguez; Santiago Benítez, Julio Daguer; Facundo Martínez, Franco González, Brandon Álvarez; Luciano González.