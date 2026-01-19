Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La última decisión que adoptó Diego Aguirre previo al partido con Racing, por cuartos de final de la Copa de la Liga AUF

Peñarol enfrentará a Racing este lunes a partir de la hora 21.30 en la segunda ronda del torneo de la AUF

19 de enero 2026 - 13:42hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Gastón Britos / Focouy

El Parque Viera será este lunes de noche, desde la hora 21.30, escenario del tercer partido amistoso de Peñarol en la pretemporada 2026 y tendrá una particularidad: Diego Aguirre no dirigirá y en su lugar estará al frente del equipo el entrenador de Tercera División, Julio Mozzo, con su cuerpo técnico.

Peñarol enfrentará a Racing en el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga, un torneo de verano que generó la AUF. El ganador del encuentro clasificará a la semifinal.

El entrenador dirigió a un plantel de juveniles y de suplentes que no tienen lugar en el primer equipo con el que está preparando la temporada 2026.

Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino
URUGUAYOS

El ex Peñarol Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino, que goleó por el Paulistao; mirá el video

Washington Aguerre en Piriápolis
PEÑAROL

Washington Aguerre se distendió con su familia mientras se resuelve su situación en Peñarol y tras no jugar el sábado ante River Plate

En el partido que se desarrolló el pasado lunes en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas se vio al entrenador seguir el juego desde el banco de suplentes, junto a su asistente, Juan Verzeri, sin brindar indicaciones.

Para el segundo partido de este torneo amistoso, Aguirre decidió dejar la tarea a Mozzo, el entrenador de Tercera, porque son los futbolistas que habitualmente dirige y con los que trabaja todo el año.

Nacional y Peñarol decidieron jugar este torneo de verano con suplentes. También Liverpool, quien debutó ante Albion bajo la dirección técnica de Gonzalo Ramos, entrenador de Tercera. Camilo Speranza, nuevo DT negriazul observó el partido desde la tribuna.

Peñarol volverá a jugar este miércoles a la hora 21 ante Colo Colo por la Serie Río de la Plata y será dirigido por Aguirre.

Dónde venden las entradas para Peñarol vs Racing

Las entradas para Peñarol vs Racing se venden en AUFTickets. Peñarol ocupará en exclusiva las tribunas Obdulio Varela, Jorge Barrios y compartirá la René "Tito" Borjas entrando por la puerta 2.

Los precios son de $ 250 para socios y $ 350 las generales.

La parcialidad de Racing ingresará a la tribuna Borjas por la puerta 1 y los precios también serán de $ 250 para socios y $ 250 las generales.

La probable formación de Peñarol

El equipo de Mozzo tendrá la base del que jugó contra Central Español en octavos de final en Minas ganando por penales: Leandro Díaz, Matías González, Andrés Madruga, Rodrigo Álvez, Kevin Rodríguez; Santiago Benítez, Julio Daguer; Facundo Martínez, Franco González, Brandon Álvarez; Luciano González.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Washington Aguerre
PEÑAROL

La trama oculta del vínculo entre Washington Aguerre y Peñarol

Deborah Rodríguez
ENCUENTRO

Déborah Rodríguez fue a ver a Peñarol y se llevó de premio una foto con una leyenda del fútbol uruguayo

Patricio Prieto
CHAMPIONS

Nacional 90-74 Obras Basket por Basketball Champions League Americas: aplastante triunfo del tricolor que ya clasificó a cuartos de final

Micaela Torres, Mateo Ponte y Lucas Villalba
PRESENCIA

Los espectadores de lujo que tuvo Nacional en Río de Janeiro en la Basketball Champions League Américas

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos