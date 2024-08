Las lágrimas de Paulo Pezzolano al recordar a Juan Izquierdo en la conferencia de Valladolid y su mensaje a la familia

“Primero, discúlpenme, diría que hoy para mí fue un día duro y lo quería hacer público. Repasar el dolor que estamos teniendo en el fútbol, en el fútbol uruguayo, en el fútbol mundial, con el fallecimiento de Juan Izquierdo, jugador de 27 años. Hoy cuando me levanté y me enteré la noticia fue muy triste”, dijo .

"Quiero mandar un abrazo a Nelson y Sandra, padres de Juan, a Selena, su esposa, Lucero, su hija de dos años y medio, y Juan Felipe, de tan solo ocho días, tenemos la suerte de que ellos todavía no lo sienten y no lo entienden, y a su hermana, Sofía,", ha explicado tremendamente emocionado el entrenador de Valladolid.

“Quería arrancar con eso, mandar una fuerza tremenda. Vos que sos padre y que sos hijo, hoy lo sentí mucho, venía sufriendo mucho en estos días por él. Hoy se dio eso, así que mucha fuerza a su familia, a toda la gente del fútbol que lo está sintiendo mucho”, señaló-

Empate ante Leganés

Centrado en el partido, ha reconocido que ha sido "muy competido" ante un rival que "juega bien, que cierra bien los espacios y hace buenas transiciones", aunque considera que el Real Valladolid fue "superior".

Ha apuntado Pezzolano que "no hubo muchas ocasiones" pero las que tuvieron "hay que tratar de convertirlas", porque "solo faltó el gol, aunque se dio todo para poder haberlo conseguido".

VALLADOLID, 27/08/2024.- El entrenador del Real Valladolid, Paulo Pezzolano, comparece en rueda de prensa para analizar el próximo encuentro de LaLiga EA Sports ante el Leganés Estadio José Zorrilla.

Según ha explicado, sabían "que iba a costar, que no iba a haber muchas ocasiones, y por eso hay que afinar la puntería, preparar el próximo partido e ir a buscar tres puntos a donde sea".

En cuanto a la acumulación de partidos, ha indicado que "en el primer partido sales con la adrenalina del debut, a eso se añade el calor, los horarios, y todo eso pesa", y por eso ha admitido que les faltó "dar más velocidad al balón, más movimiento, y más chispa de tres cuartos en adelante".

“De hecho, cuando la tuvimos marcamos la diferencia, y hubo ocasiones para marcar", ha matizado el técnico uruguayo, quien ha asegurado que Raúl Moro solo sufre un calambre, "fruto del cansancio y de la intensidad con la que juega".

Respecto al hecho de que haya jugado Boyomo, ha señalado que "es jugador del equipo y, por tanto, había que contar con él" y se lo comunicó al jugador, con el que ha hablado antes del choque.

"Queremos que se quede, pero después veremos qué sucede. No he querido ni quiero que me hablen del tema, porque dije que si estaba, jugaría", ha añadido.

Por último, en cuanto al debut de Latas, ha indicado que, aunque ha salido por la izquierda, "puede jugar en otros lugares" y que, con los cambios, buscó "tener más peso en el área y buscar más jugadas por el lado derecho, porque el lateral de ellos era muy agresivo", ha concluido.

