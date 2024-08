"Dale que está fea pa'ellos": los jugadores de Nacional se abrieron como pocas veces para recordar historias y frases de Juan Izquierdo, "el Primo" que daba todo por su familia

“Año y medio. Año y medio hace que te conozco y desde el día uno siempre fuiste una persona increíble para mí”, escribió el juvenil en sus redes.

“Me ayudaste, me aconsejaste, me apadrinaste, me exigiste, me puteaste, me abrazaste, me reíste. Me tantas cosas que no me da para describir lo excelente persona que fuiste conmigo. Podría decir tantas cosas de vos”.

Antoni contó cómo era compartir habitación con Izquierdo, dejando ver también algunos momentos cómicos y tiernos de la convivencia.

“Año y medio que todos los días pre partido yo llegaba a la habitación cerca de las 00 y vos ya estabas ahí, con ese ronquido que se sentía desde el pasillo y, sí, si supieras las veces que te putee internamente”, escribió.

nacional.jpg Mateo Antonio, Juan Izqueirdo y Felipe Cairus Foto: @Nacional

“Y al otro día, cuando nos levantábamos cerca de las 11 sin siquiera ir a desayunar, prendíamos fútbol uruguayo y vos en ese mismo instante te ponías a hacer videollamada con tu niña hermosa y tu esposa, esa familia que en todas las charlas la recordabas, que hacías alusión a que salías a comerte la cancha solo por ellas dos. Nos hacías recordar que nada importaba más que la familia y que había que darlo todo por ella”, agregó.

El juvenil dio más detalles de la rutina que ambos tenían antes de los partidos.

“Almorzábamos y generalmente dormíamos la siesta, luego nos levantábamos a la hora que debíamos y nos íbamos al partido. Partido en el que también estábamos juntos, como compañeros de defensa. ¡Cuántas podré recordar juntos!”.

Juan Izquierdo cantando junto a una banda en el cumpleaños de Antoni. Juan Izquierdo cantando junto a una banda en el cumpleaños de Antoni.

“Lo que si me va a quedar para toda la vida es que sé que yo siempre te voy a estar cuidando tu espalda porque sé que vos me vas a estar cuidando la mía. Y como me dijiste antes de salir al último partido juntos: ‘tranquilo ñery, somo hermano o qué somos’. Cómo no voy a ser tu hermano si hoy soy quien soy en parte gracias a vos también. Te voy a extrañar para siempre mi querido amigo”.

Querido por todos

Antoni, Ruben Bentancourt y Diego Zabala eran los que más compartían junto a Izquierdo en el plantel de Nacional, si bien todos eran cercanos al zaguero de 27 años que tuvo dos ciclos en el club: en 2022 cuando fue campeón pero estuvo muy complicado por las lesiones y en este 2024, cuando pudo regresar para su revancha.

“Era uno de los referentes encubiertos”, dijeron a Referí este miércoles desde Los Céspedes.

Leandro Lozano, quien lo vio desvanecerse en el mediocampo del Morumbí y corrió hacia él para contenerlo mientras caía, también le dedicó palabras a su compañero.

“Primo, no tengo palabras para este momento tan triste, darte las gracias por todos los momentos compartidos y por los huevos que pusiste siempre, más que nada estos días que luchaste por tu vida”, le escribió.

“Descansa en paz Negrito, cuidá a tus seres queridos desde el cielo y quédate tranquilo que la banda va ayudar a tus hijitos y tu señora en este momento de mucho dolor. GRACIAS POR TODO PRIMO JUAN, QEPD”.

El capitán Diego Polenta lo recordó citando una frase que Izquierdo le decía: “Negrón es por la familia, es por nosotros y si tenemos que putearnos nos puteamos, queda ahí en la cancha”.

Juan Izquierdo tocando el tambor junto a Diego Polenta en la utilería de Los Céspedes Juan Izquierdo tocando el tambor junto a Diego Polenta en la utilería de Los Céspedes

“¡Y si negrón era así ! Lo decías y era así…”, agregó el principal referente del plantel albo.

“Gracias por dejarme conocerte, gracias por cada charla, gracias por cada tocada de tambor, gracias por tu humildad y compañerismo, gracias por entregarte al máximo por nosotros y por el club… Al final de cuenta ¡gracias por todo negro Juan!”.

Polenta también lamentó la pérdida de su compañero y uno de los suyos en el equipo. “Perdí un marinero de mi barco, un soldado de mi ejército, pero seguiremos dando batalla negro Juan. ¡Va ser duro sin vos pero si algo nos dejaste fue a nunca bajar los brazos y pelearla hasta el último día!”.

Y, como sus otros compañeros, destacó la importancia que Izquierdo le daba a la familia. “¡La familia es lo primero! Que enseñanzas nos dejaste Lpm. Te abrazo hoy y siempre negro Juan. Descansa en Paz luchador de la vida”.

“El dolor inmenso cuando tu lugar en el vestuario esté vacío”

Ruben Bentancourt también se explayó con una sentida y extensa nota. Ambos fueron campeones el año pasado en Liverpool y llegaron al tricolor en este 2024.

“Negro… Te quiero mucho amigo. ¡Así con esa sonrisa te voy a recordar y te voy a llevar en mi corazón toda la vida! Un año y medio de amistad incondicional, cada mañana, cada partido, cada práctica, cada asado, siempre estabas ahí para mí”, le escribió.

El delantero destacó que Izquierdo le reconocía el estado de ánimo simplemente con la forma en que lo saludaba.

Juan Izquierdo Juan Izquierdo Foto: Leonardo Carreño

“Todas las mañanas cuando te saludaba, según cómo te decía, vos ya sabías cómo me sentía. Porque si te decía Juan, me retabas y me decías ‘¿Qué te pasa? ¡A mí decime negro!’”.

Bentancourt también valoró que el zaguero defendía a todos sus compañeros. “¡Sin importar lo que pase, estabas ahí para siempre alentar y dar para adelante!

“¡Vivías por y para tu familia y así jugabas y te entrenabas! ¡Como siempre lo dijiste amigo, era por tus hijos y nadie te lo iba a sacar!”, agregó. “Todo eso era Juan, un verdadero amigo y un gran padre”.

Para el atacante, tras la muerte de su compañero, “el dolor siempre será inmenso”.

“Y lo vamos a sentir cada mañana cuando lleguemos y tu lugar en el vestuario esté vacío. ¡Te llevaré siempre amigo a todos lados que vaya, irás junto a mí y haré que siempre te recuerden! Te quiero con todo mi corazón".

“Dale que está fea pa'ellos”

Diego Zabala fue otro de los más cercanos a Izquierdo y también compartió una de sus frases: “Me voy a quedar con tus palabras previas a cada partido: ‘Mueran por mí que yo voy a morir ahí adentro por ustedes, esto es por la familia, dale que está fea pa'ellos’”, escribió.

“Es inmensa la tristeza negrito pero te vamos a recordar con esa sonrisa diaria y ese ejemplo de sacrificio y amor por lo que hacías todos los días. Sé que en cada pelota que disputemos vas a estar presente”, agregó el talentoso volante.

Luis Mejía recordó sus festejos de gol junto al “Primo”.

“No puedo evitar recordar y agradecer esos abrazos que me dabas cada vez que el equipo metía un gol, un gesto que siempre sentí como un símbolo de tu gran compañerismo”, escribió el panameño.

“Hoy despedimos a Juan que dejó una marca profunda en nuestras vidas”, agregó Manotas. “Qué Dios te tenga en la gloria, querido amigo. Tu ausencia se sentirá profundamente, pero tus recuerdos, esos que llenan el alma, estarán siempre presentes en cada gol, en cada risa, en cada momento que compartimos. Siempre estarás presente en nuestros corazones”.

“Esa sonrisa sí que contagiaba”

Gonzalo Carneiro también se explayó con un posteo en sus redes dedicado a Izquierdo, a quien le agradeció “por haber sido un gran compañero”.

“Gracias por la clase de persona que fuiste, gracias porque en cada charla o en cada partido nos dejabas en claro que había que dejar la vida por nosotros y nuestra familia. Siempre tuviste claros tus valores y fuiste capaz de transmitirlos a todos”, escribió.

“Sos, fuiste y SERÁS por siempre un pilar importante para este grupo. SIEMPRE te recordaremos de la mejor manera sonriendo y ‘pa'delante’ como vos decías. No hay más palabras de mi parte para tanto dolor en estos momentos. Solo quiero que sepas que te vamos a extrañar mucho. Que DIOS te tenga en la gloria y protejas a tu familia desde el cielo. Chau Juancito”, agregó el delantero que se recupera de una lesión.

Rodrigo Chagas, uno de los juveniles del plantel, también dejó un sentido mensaje para Izquierdo. “Juancho, toca decirte un hasta pronto, ¡sin dudas vamos a volvernos a encontrar!”, escribió.

El campeón del mundo sub 20 destacó que su compañero era capaz de levantarle el animó cuando no estaba en un buen momento. “Desde siempre voy a estar agradecido por las enseñanzas y las veces que me veías bajón y te acercabas a decirme las cosas, esa sonrisa sí que contagiaba, no solo a mí, sino que a muchos de los que tuvimos la suerte de conocerte”.

“Nos quedamos con que la vida es lucharla hasta el final y vos sí que lo hiciste por y para tu familia. Descansa en Paz y que Dios te tenga en la gloria”, señaló el juvenil.

Emiliano Velázquez, uno de los referentes del plantel, también se abrió y escribió un texto para su compañero. “Juancho, siempre me costó asociar lo que decían de vos, esa alegría y simpatía no coincidía con el jugador aguerrido, fuerte y serio que veía en la tele… En vacaciones de verano nos cruzamos en el gimnasio para prepararnos para la temporada y ahí, de una con esa sonrisa brillante y esa pasión por el trabajo, entendí por qué hablaban así de vos”.

Además, contó cómo reaccionó Los Céspedes cuando se enteraron que iba a volver este año.

“A las semanas en el club todos estaban felices, decían “¡vuelve Juancito!”. Y solo con nombrarte generabas alegría”.

“Agradezco haber compartido tu humildad, tu sacrificio y tu simpleza. ¡Fuiste ejemplo con esas ganas de comerte el mundo por esa familia hermosa que creaste con Selena! Cuidanos desde arriba amigo, que acá abajo nosotros vamos a cuidar de los tuyos. Gracias por todo".

“Negro, no corras mucho”

“Mi corazón está roto al saber que ya no estás aquí Juan”, escribió el nigeriano Christian Ebere, al recordar a su compañero. “Mi buen amigo, la pasamos bien en los entrenamientos incluso cuando jugábamos uno contra el otro, siempre decías ‘negro no corras mucho’. Te extrañaremos y siempre estarás en mi corazón descansa en paz”, señaló el africano.

Jeremía Recoba también compartió una charla que mantuvo con Izquierdo. “Me acuerdo de una charla en la cocina que yo te preguntaba cómo es ser padre, y vos me decías: ‘Te entregas en alma y cuerpo por y para tus hijos’”.

izquierdo.jpg Juan Izquierdo Foto: @Nacional

“Esa sonrisa tan espontánea que tenías nadie te la sacaba Juancho”, agregó el volante. “Descansa en paz negrito, que tus hijos van a saber que tuvieron el mejor padre que pudieron tener. Gracias por todo, Juancho, siempre en mi corazón y en el de mi familia”.

Otro de los juveniles que lo recordó fue Gonzalo Petit. “Qué difícil se me hace despedirte amigo, dejaste una huella en cada persona que compartió con vos, te vamos a recordar por siempre, te vamos a recordar con esa sonrisa con la que entrabas al vestuario contagiando alegría”.

“Me guardo todos los consejos que me diste y las anécdotas que me contaste durante este tiempo que compartimos. También los abrazos de gol que nos dimos. Seguí cuidándonos desde arriba como siempre lo hiciste, nosotros te vamos a defender acá”, escribió.

Como ellos, otros jugadores del plantel de Nacional compartieron fotos, frases y recuerdos junto a Juan Izquierdo, el zaguero de la sonrisa perfecta que se transformaba en los partidos para darlo todo por su equipo y su familia.

Juan Izquierdo, Nacional, Foto: AFP Juan Izquierdo Foto: AFP

El mensaje de Thiago Vecino para Juan Izquierdo

Thiago Vecino, que no integra el actual plantel de Nacional pero está identificado con los tricolores y fue compañero de Izquierdo el año pasado en Liverpool, contó cómo fue su relación con Juan Izquierdo, con quien hablaban de la paternidad.

“Negro querido. Fuimos rivales y luego compañeros, compartimos poco tiempo, pero nos dejamos conocer, la vida nos cruzó en un momento en el cual yo estaba por ser papá y vos hace poco tiempo más lo eras, recuerdo que todas nuestras charlas se basaban siempre en nuestras niñas, lo nuevo que iban haciendo, lo que comían, cuando le armaste el cuarto con espejos, y tantas otras cosas... Hasta hace muy poco seguimos hablando de lo mismo y vos agrandando tu hermosa familia, esa por la cual todo aquel que compartió con vos y te conoce, tiene muy claro que era por lo que luchabas día a día y te entregabas en cada partido. Estabas cumpliendo tu sueño y teniendo la revancha por la cual luchaste y soñaste durante tanto. Nadie entiende por qué, y nunca se va a entender semejante injusticia, pero quédate bien tranquilo que dejaste un legado y enseñanza inmensa. Que descanses en paz negro".