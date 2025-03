El trazado de las líneas del Tróccoli "parecía la ruta Interbalnearia" y la explicación del presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry

Las fotografías de las líneas trazadas del estadio Luis Tróccoli , de Cerro, en ocasión del partido contra Juventud de Las Piedras, el sábado pasado, están dando vuelta al mundo. En una de las líneas de fondo se notó claramente que no estaba recta, como también en una de las áreas.

Aclaró que el Tróccoli no está inhabilitado (aunque Cerro juega el próximo lunes 17 de visitante en el Ubilla de Melo), aunque "la raya no estaba bien marcada, parecía la ruta Interbalnearia ".

"Ahora falta la reinspección de ese escenario por parte de la Comisión, que no se quién la integra, de eso se encarga Aldo Gioia".

Las imperfecciones del trazado de las lineas afectan el funcionamiento del VAR a la hora de marcar líneas y trazados para definir las situaciones de fuera de juego.

Según se informó el lunes, dos horas antes del partido Cerro vs Juventud, cuando los jueces y los funcionarios de los clubes y la AUF llegaron al Tróccoli, las líneas aún no estaban pintadas.

Por ese motivo, el partido estuvo cerca de ser suspendido y el Estadio Tróccoli puede ser inhabilitado en las próximas fechas.

La explicación del presidente de Cerro

"El que las pintó no sabía ni las medidas del área. Se va a solucionar", dijo el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, quien explicó: "El día anterior llovió y no pudimos marcar la cancha con la persona que lo hace siempre, lo hizo otra persona el día del partido de manera honoraria, no va volver a pasar", dijo.